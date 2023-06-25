雀雀／獵犬馬東石接班人 展示韓國影劇堅強武打力

禹棹奐、李相二主演的韓國短影集「獵犬」全8集，是一部打好打滿、武力值洶湧澎湃的肉身神話韓劇。兩演員極盡拳腳之能事，甚至在劇中硬幹出一打十、二打三十的武打場面，疼痛感實足，是該劇難被同類型影劇超越的不敗看點。

「獵犬」描述在新人王拳擊賽崛起的金建優（禹棹奐飾），在母親受騙負債後、踏上高利貸世界的權力爭奪戰之中。此戲在全集上線3日後便躋身至Netflix非英語類電視節目全球榜單第2，成績與台灣首部打入全球收視前10、也進過非英語節目第2的台劇「模仿犯」接近。僅是使用一般韓劇16集的一半篇幅，就與喜愛看動作片的觀眾需求做出了精準的對接，短影集競爭力不容忽視，也顯見現下韓國影視工業在產製策略緊抓著類型與觀眾導向不放的趨勢、與執行效能的爐火純青。

禹棹奐的表現厥功至偉。該演員近年以「驅魔使者」、「The King：永遠的君主」等作建立起醜帥螢幕形象，2022年1月退伍後就投入到「獵犬」劇組，超過半年的拍攝打拚、加上從軍服役結束的形象加持，不但為劇中「拳擊手金建優」人設延伸出優異可信度，更為自己的表演職涯建立出猶如馬東石接班人的硬漢代表作。尤其故事中男主角堅持捍衛良善信仰，與徹底的惡的拉扯、再敗再戰的超強耐力與純粹眼神貫穿全劇，赤子靈魂堅定闖蕩在腥風血雨江湖之中，著實令人不捨。

「獵犬」是一部非常仰賴表演者撐起戲劇骨架的作品，禹棹奐事前需健身增重增肌、拍攝過程中動作戲還要親自上陣，全程不僅只是苦力勞力活也得承擔受傷風險。演員要會演又會打，與K-POP明星會唱也會跳一樣皆需經歷過高強度訓練與精細排演過程，精彩的表演背後都是血與淚。

大抵上文化事業都必然要有累積與醞釀才能堆高國際競爭力，音樂與戲劇皆然。事實上，該劇拍製期跨越共9個月的歷程，期間還出現女主角金賽綸酒駕、中途改劇本但沒換角等公關危機風波。但又不似「黑暗榮耀」是熱播完後影人才被爆出霸凌醜聞，使得「獵犬」整個項目發展過程差點騎虎難下。

世道複雜，影視工作者難免被期望得肩負更多的社會觀感承擔，個人的酒駕、霸凌乃至性騷史都會傷害作品本身，或許未來影劇在企劃開拍之前都得與主創群簽訂可溯及既往的嚴格人品條約，才能避免造成後續慘重損失。幸運的是，「獵犬」在歷經過捋虎鬚般的瘋狂歷程後，仍憑藉著雄厚武打類型實力安全下莊，即便以最後兩集讓女主角徹底消失的敘事決策來解決全戲無法改拍的困境，卻仍無失去作品本身的商業可看性。