于國華／峰禾日秝：食物的親和力

活躍在雲林斗六的「三小市集」，來到台北的百貨舉辦「地方野食力」食品展，二十多攤各有特色。我被其中「峰禾日秝」的「黑紅餅」吸引，介紹餅乾的品牌創辦人高聖峰，笑容帶著瞬間融化距離的親和力。

「黑紅餅」是無奶無蛋的純素餅乾。為佛教團體慈濟通路供應餅乾的食品廠，老闆用好食材製作真食物的堅持感動了聖峰，於是合作開發產品銷售。先調整了原有的五種口味：可可杏仁、蔬果咖哩、松子杏仁、紅豆堅果、山藥核桃，加入國產友善種植的米粉以減少麩質，再以虎尾糖廠三溫糖提供甜味。陸續再完成紅茶果仁、莓果燕麥、麻芛堅果、咖啡核桃四種新配方，九種餅乾套上「黑紅餅」的霧面包裝，熱熱鬧鬧成為餅乾家族。

高聖峰日本留學回國後，曾在北歐櫥窗、法藍瓷任職市場行銷工作。其後經歷一段不愉快的合作創業，一度自信瓦解、失去人生目標。直到接觸台中的樹合苑，被創辦人陳孟凱推動有機生活實踐的熱情打動，意識到「吃什麼食物，我們應該有所選擇」。後來結識了堅持自然農法的璞草園創辦人許仁和，對於友善耕作農業更是充滿敬意。

他決心投入農產品推廣。舉家移居農業大縣雲林，開車跑遍台灣拜訪農友，一年的總里程數足夠繞台灣六十圈。聖峰意識到，自己的市場開發和行銷經驗可以協助開發食品，縮短農業生產者和消費者的距離，甚至透過客製化加工，創造農產品的使用和消費。

因為體質或文化因素，人總會選擇食物。聖峰認為，農產食品應該迎合消費者需求，首先考慮最大多數人的食用，其次以客製化滿足各種特殊族群。前者如「黑紅餅」，同時包容葷食和素食族群；對於差異化的需求與習慣，則和營養師合作開發客製化食品，或與不同的通路合作例如無印良品，拓展消費者觸及。

聖峰穿梭在農業生產者、加工業者和消費者之間，感覺幸福又踏實；與生產者共同開發果乾、堅果、咖啡或茶飲等產品，以利益共享的原則銷售。他說，食品的源頭在農業，必須以榮耀和合理的利潤支持農業生產者，市場才有好食品。

「黑紅餅」名稱來自孩子和動物的相遇。聖峰帶孩子踏青，順手撥下餅乾餵給一隻帶著紅項圈的黑狗，結果小狗一路尾隨父子，孩子開心地稱它「黑紅」。好食物的味道跨越物種、成為共通的情感，聖峰記下了當時的感悟，「黑紅餅」和黑狗頭像，從此成為峰禾日秝的餅乾包裝。

好食物需要營造親和力，讓人們接受它的好。高聖峰用親和力融化人的距離，也賦予食物親和力，拉近生產者和消費者的距離。