「審美」是一個人沿著生命所閱讀、經歷與思考的漸進總和，特別是在閱讀上，透過許多別人的作品裡，發現到與自己不一樣的思維角度、或與自己相近卻不易表達的領悟，在他人的作品裡高度的審美所生的欣賞與羨慕，也間接地開闊與調整了自己思考的維度。因此，有生之年維持不自滿與好的閱讀，絕對是讓自己審美提高的最好方法；無論是從美術作品、音樂作品、文學作品，都有它的能量。

只是在這網路流量為王的時代裡，保持清醒的審美選擇看似是一件愈來愈困難的事了，但我仍非常相信「審美的自覺」，每個人都有屬於他自我內在的雷達掃描感，特別是在這資訊洪流時代裡，會在只是短暫的過程中，偶爾被某個不期而遇的人，驚醒式地被打開了某些不常出現的莫名感動，那也許才是屬於你的內在感知的部分，不需要跟隨人群潮流來得到肯定、也不需要跟著名流後腳跟來證實自己的存在感。特別是那些如明星、網紅借流量而盛名的藝術家們，往往都是可見的雷同、和一眼見底的膚淺，只要堅持「審美的自覺」；那些刻意低調的優質藝術家，總會在資訊洪流裡被你發現，也會在你有感閱讀後激發起了精進的思考作用。

那些少數而隱密避開潮流的創作者，大都是自信自在的在自己一方世界裡打開心靈遨遊，有意無意的迴避開了當前虛榮的藝術市場。在我二十多年的收藏裡，季大純應該就歸屬於這類藝術家；如同特異獨行的獨立音樂樂團一樣，他從藝多年卻從未借市場蓬勃時藉機而起，也不因為未獲關注而改變自己的走向，一直維持著冷調的直視世界，以自己從不停止嘗試找不同描述法，去分享自己所思所想，這幾年移居柏林，更是遠離了狹窄圈內同質內卷的紛擾，進入新一階段獨立安靜的創作時期。

過往在季大純的作品裡，總是讓我讀到一個遵循自己心靈世界發展的探索者，獨屬於他的獨白；從早期刻意老照片中人物的拼構，後來扭曲圖像固化解讀的變形，直到最近十多年來進入抽象意念的書寫，不久前我又收藏了季大純新展中兩件尺幅極小的新作品，關於中國古典山水的意象化抽象書寫，已經變成我最近天天忍不住屏息湊近畫作，來來回回瀏覽的微型宏大作品！季大純永遠都是在潮流的邊界線外，去挑戰閱讀者的慣性審美思維，屬於他的創作一路都在自己的心靈世界恣意擴展。

只有追尋於自己內心的創作才是誠實的創作，也是比較耐讀的創作，而這樣的探索也累積出一種獨有、卻高人一等的審美。