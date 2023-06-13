曾士昕／「透背」勞力士

疫情後最大的實體表展先前在日內瓦盛大展開，今年有兩大支柱：百達翡麗與勞力士的參與，讓展場的氣氛空前熱鬧。而這次的展出也產生了一百八十萬則貼文，觸及的次數更高達六億，在這麼熱烈的反應當中勞力士的討論度與聲量最高，其中透背鉑金材質的Daytona迪通拿與Perpetual 1908最吸睛。

勞力士的表款均採不透背的實心底蓋，即使是2005年推出的Prince王子系列也非完全透底，而且無論訂價有多高依然不是搭載金質自動陀。雖然勞力士保有精準耐用，保值與變現性高的特性，不過這項永恆不變的做法也早已被藏家所詬病，因此這次打破百年傳統跟著市場潮流對勞力士而言也是一大改變。

今年是Daytona問世六十周年，表款的外觀雖然只是小改款，不過在機芯上卻有幾項升級，包含Chronergy擒縱系統、Paraflex緩震裝置與改良的滾珠軸承，這些性能的提升讓機芯的運作更佳，尤其是在擒縱結構與自動上鍊的部份，機芯編號也從4130改為4131，不過透背只限於鉑金版本。另外一款Perpetual 1908屬於今年新的系列，延續勞力士的創新發明，而其經典優雅的外型更是正裝表的首選。搭載全新開發的7140自動上鍊機芯，與以往不同的是這枚新機芯有較薄的厚度，配置了專利的Syloxi矽游絲，這也是勞力士第一只使用矽游絲的男裝腕表。

Perpetual 1908系列主要在致敬1908年勞力士創辦人Hans Wilsdorf漢斯，威爾斯多夫在該年為品牌命名並在瑞士註冊商標。這款腕表因為採用透明表背，又搭載K金自動陀，與Daytona於今年皆首次採用貴金屬材質而顯得尊貴。機芯同樣裝置了勞力士獨家的擒縱系統與緩震裝置，而最特別的是獨有的日內瓦波紋處理，與一般不同的是在波紋間還有一道細窄的凹槽，與市場品牌做出區隔。連勞力士代言人網球天王費德勒也選擇配戴同一款，難怪AD店早已有一長串的等待名單。

勞力士近幾年彷如強勢貨幣橫掃表壇，表迷懷著一勞永逸，讓業績打遍天下無敵手。今年的Day-Date 36以內填琺瑯拼圖表盤，與另一款Oyster Perpetual慶典圖案同樣以繽紛色彩展現青春活力，可以看出勞力士已經在改變傳統的堅持，而唯一不變的是優越的品質與品牌價值不斷在提升。