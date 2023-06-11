雀雀／檢察官的壞媽媽與好媽媽車貞淑醫生

收看韓劇成為台人看戲生活日常，從母親節一路熱播到6月初、邁向結局的「壞媽媽」與「車貞淑醫生」，兩作品分別以亞洲觀眾再熟悉不過的典型媽媽樣貌作為女主角：「壞媽媽」描述羅美蘭飾演的寡婦為讓兒子強豪成為菁英而板起臉來演專制媽媽，兒子長大後是成為檢察官了，卻也對母親不留情份；「車貞淑醫生」則讓嚴正化飾演醫學系高材生車貞淑以盡職家庭主婦之姿病倒，重生後想為自己而活，卻受到家人的各種反彈。

為家庭奉獻所有的壞媽媽和好媽媽都一樣沒被世界善待，是以兩位媽媽也都在中年驟改生涯策略，不顧初始人設，反轉了對待孩子的教養方式，一個從虎媽變慈母、一個則從24小時噓寒問暖備餐接送改為全天候放任。其實不論是虎媽或慈母、溫室或放養，韓國影劇最會拍的就是親子戲，母子牽絆是永恆的哭點，不完美的媽媽和小孩都能在戲劇中找到安放愛的柔軟地帶，也能讓觀眾在具體的事件中得到共感。

「壞媽媽」以純樸小村一如「愛的迫降」、「海岸村恰恰恰」與「我們的藍調時光」等格局形式鋪排出主人翁身邊的人事物，映射出要角群在人性上的良善體質，更不忌諱地讓男女主角吃上韓劇三寶全餐：車禍、失憶、癌症──這是韓劇盛行20多年的必勝公式，也是觀眾與編劇之間的默契：只要情理具足、演員入戲，細緻地將公式用到出神入化，就有機會能扯動觀眾情感，賺到掌聲與收視。

李到晛飾演兒子強豪回到7歲心智狀態無違和，純真感亦佳，且隨著強豪恢復記憶，使得劇集後段情節的懸疑查案氛圍更加高漲，除了男主角與前女友一家人是否能順利團圓惹人期待之外，讓主角家破人亡的總統候選人能否得到應有的懲罰？以及媽媽能否善終？這些都成了觀眾願意追劇到最後一刻的懸念。

「車貞淑醫生」則大膽玩轉荒誕喜劇元素，把醫生家庭的爸爸媽媽和兒子放在同一醫院職場還不夠，連小三、老王與媳婦候選人都攪和進來的情節又扯又爆笑。

但恐怕演員金炳哲才是全劇最過足戲癮之人，戲裡他所飾演的外遇醫師徐人浩作為父權韓國社會中的最大既得利益者，從最開始的勢利自私奸角形象，演到中段成為娛樂觀眾的跳梁小丑，行影至結局不但洗白、還能兀自沈浸在成為院長但老婆卻人去樓空的懊悔悲傷中獨飲自作自受的淚水，可說是韓劇繼「黑暗榮耀」林智妍所飾演的朴涎鎮之後最有戲的反派。

女性觀眾是追劇客群的強勢族群，且婆媽忠誠度高，「壞媽媽」與「車貞淑」兩齣以媽媽作為主角的故事劇集以不俗收視成績自證觀眾愛看此類代入感高的婆媽戲種，編劇群功德無量。韓國影劇量穩文化輸出全球、放眼遙望好萊塢編劇罷工潮，轉頭也看看台灣編劇的處境，他們絕對都值得好好被培育與關照。