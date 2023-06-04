雀雀／親愛壞蛋是台版寄生上流還是現代大觀園？

隋棠與温昇豪繼「犀利人妻」後再度飾演夫妻的台劇「親愛壞蛋」，把一個家庭誤闖帝寶級社區借住，體驗到劉姥姥逛大觀園式的價值觀衝擊洗禮、以及歷經豪宅社區主委選舉的風波過程。與此同時，孩子跌跌撞撞的成長過程也染上了懸疑驚悚況味，令人懷疑起富人鄰居也可能是人面獸心的敗類。寄生上流的生活與代價，他們真的過得起、付得起嗎？

「親愛壞蛋」跟上了韓劇富豪階級鬥爭類型劇如「上流戰爭」與「夫婦的世界」的潮流，一改實拍有錢人用富麗堂皇住家或高密集度美食華服來顯示身份地位，而以象徵品味的清水混凝土獨棟宅、一幅昂貴畫作或一台孩子生日禮物車來畫龍點睛，聰明極簡、有聚焦力。但觀眾可能會想看到更多可供獵奇與想像的台灣上流社會生活日常細節刻畫，那不是一場豪奢的生日派對或例行的貴婦聚會可以解決的事。「小女子」與「車貞淑醫生」裡女配角都有秀出炫富專用的豐富社群貼文，這招就很管用。

該劇的好看來自於足夠荒唐的故事進展與戲劇轉折點有如倒吃甘蔗地一一迸現。舉凡火燒六月的露營帳篷、貴婦吸毒看言小甚至會在社區吵架、温昇豪上談話節目討公道，到後來還大刀闊斧地用車禍賜死禾浩辰，這些韓劇般離譜情節對於觀眾來說早已習以為常、再扯都能用興致盎然的看戲心態笑納，是讓戲劇娛樂度驟增的韓式魔法；且一票演員都融入到了這齣豪門劇集的宇宙觀裡面，都是越荒誕入戲，這讓「親愛壞蛋」毫無懸念地成為可能是年度台劇群中最具韓劇體質的一齣戲。

隋棠與温昇豪一如繼往的穩與好，踩在觀眾習慣與喜歡的舒適圈演技範疇之內，再度證明兩位演員的螢幕魅力十足，然而你還是會非常期待結局來個大逆轉來引爆他們該要更高的表演能量；拍過「靈異街11號」、「76號恐怖書店」與「無神之地不下雨」的洪子鵬導演很懂得掌控具台灣味的影視懸疑玄奇氛圍，也烘托造就出了青年演員項婕如與林暉閔的全新角色面貌：假公主和假面王子的謎樣人設已經精彩，一個面對到性平議題時失憶、一個學媽媽過著自欺欺人日子的富二代故事，讓「親愛壞蛋」掙脫了狗血鬥爭劇的綁架，進入到當代年輕人容易被扭曲社會價值觀影響心靈健康的深層探討。

窮得只剩下錢不可悲，可悲的是都已財富自由了心靈還得不到自由，空泛地追求著世俗所認定的成就，不論是學歷、職位還是大聯盟，在「親愛壞蛋」裡都成了可被量化定義價值的勳章，這便是台灣大人每天談論與教給小孩的東西。從這方面來看，編劇真是洞察社會、誠實得恐怖。