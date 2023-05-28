王瑋／去有風的地方——剛剛好的甜美與療癒

不論是劇集，還是網路上的短片／視頻，往往為了吸睛，總會搞出幾個張牙舞爪的人物，翻炒些逼死人的情緒。於是戲劇表演成了街頭鬥毆，弄得觀眾咬牙切齒、血脈噴張，卻又深陷其中。然而就在到處鬥毆火拼時，出了一部「去有風的地方」，帶領觀眾去雲南村落吹風賞景吃美食，轉換心情，清新動人！

故事源起於在北京打拚多年的酒店高管許紅豆（劉亦菲）因閨蜜癌逝，便為自己的生命按下暫停鍵，去到雲南的小村落重新思考人生，遇上回鄉發展的村草謝之遙（李現）。其實，這種都市受挫便回鄉或跑鄉下，甚至出國旅遊的題材早就氾濫，雖不至於成災，但也未必能再吸引觀眾。不過在一眾張牙舞爪的戲劇中，讓俊男美女談一場舒緩隨興、溫柔可愛的戀愛，配上美麗的雲南風光，倒也有它的賣點。劉亦菲和李現這對CP，40集演下來甜而不膩，就已經是成功的第一步了。

其次，中國大陸操作這樣的愛情偶像劇也已經由生澀走向成熟，進而在此劇融入療癒，自創一格。即使40集的篇幅幾乎都在一個小村落裡走來走去，沒什麼了不起的大事，多半就是些吃吃喝喝、眉來眼去、擔心掛念、碎嘴八卦、誤會糾紛等等。但是編劇在舒緩的調性中，依然掌握明快的節奏；戲劇的處理未必出奇，但不僅不會犯錯，有些甚至成熟精準；情感的演繹不走大喜大悲，而是怡然適中又能打動人心。

就像男主告白女主時說的那句「剛剛好」。女孩的一切對男孩來說就是那樣的剛剛好，於是就在這麼一個「有風的地方」，產生了甜美的愛情，也療癒了女孩的傷口，更讓彼此有了攜手同行的勇氣。

如果說本劇是雲南的觀光宣導片，那「療癒」就是它販賣的核心主題。在女主身旁的幾個主配，也都是帶著傷口去到了劇中的「有風小院」，因彼此的關心，開始坦然面對，尋求治療。當然，在中國大陸的「尺度」下，本來也就演不出真正的「黑暗」，所以許多情節也就是點到為止，更沒有大奸大惡，靜好歲月的設定自然顯得有些刻意，就看觀眾是要較真，還是一起被療癒！

其實，每一部劇做的成功，就是創造了獨屬於這部劇的宇宙，在其中自有其邏輯。當你去了一個「有風的地方」，清風拂面，許多「真實」也就不需要計較了。好看的倒是劇中對生活點滴的俯拾，自然而真切。讓我最喜歡的，除了愛情，就是劇中沒事就吃一頓的生活情趣。讓人在看了戲之後，不禁就想去雲南來個美食之旅，品嘗黃燜雞、酸木瓜魚、乳扇。