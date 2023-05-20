于國華／走進台灣家常的川味：李雪辣嬌

假日午後，在圓山捷運站旁的市集找到「李雪辣嬌」攤位，李雪和先生謝政翰忙著招呼朋友，品嘗炒麻辣香腸和花椒啤酒。他們熱情笑容背後、攤位上方橫批的一行字，吸引我注意：「有一種辣，叫做嬌辣」。

初識李雪，五年前在內湖李雪辣嬌餐廳，那是她和政翰的第四家餐廳，得到眾多媒體報導，風風光光。談到創業十年、一路貴人扶持，李雪當場哭了。我意識到，這是一位有情有義的美嬌娘。

這位嬌娘來自巴蜀之地的漢中，曾是敦煌舞表演家，身段婀娜。她對於食物口味十分講究，開店後研發許多創新菜式；尤其辣椒、花椒到她手裡，麻辣不再火熱衝嗆，彷彿有了身段一般的婉轉優雅、暢快淋漓。

自幼的高強度習舞和演出，養成李雪兢兢業業、追求完美的個性。政翰的天性豁達，經歷過一場幾乎送命的意外，更相信人生沒有過不去的坎、世間沒有不天明的夜。兩人從一見鍾情到跨海姻緣、共組家庭、創辦事業，嬌辣基調融和了台灣媳婦的生命情境，早已超越了辣子和川椒的辛麻本性。

李雪辣嬌餐廳結束在疫情之前，從此專注於發展醬料。李雪最感動的是，許多朋友始終懷念餐廳的菜色和口味，甚至期待有朝一日能夠復業。但她現在的食藝熱情，不是再開一家川味餐廳，而是透過研發醬料，讓川味走進台灣家庭，成為餐桌上的日常佳餚。

重新出發的醬料品牌「李雪辣嬌」，包裝與口味煥然一新。原本受歡迎的油潑辣子、辣豆瓣醬、青辣椒、朝天椒、青花椒、紅花椒，新開發的椒麻醬和豆豉辣椒同步上市。除了嚴選合作工廠和食材，醬料口味全面升級，使用來自法國百年品牌的橄欖油，替換原本使用的芥花油，香氣更為濃郁。

李雪經常在社群媒體播出教學影片，也和餐廚業者合作，在各地賣場示範使用醬料烹調；簡單輕鬆的食譜，令人躍躍欲試。她說，妥善運用這幾款醬料，搭配上手的鍋具，在家就可以完成道地的川味料理，自製麻辣鍋湯底也不成問題。

川味靈魂的花椒，是李雪最想推廣給台灣朋友的香料。過去李雪辣嬌餐廳裡提供花椒茶，許多客人驚豔之餘，開始認識、品嘗花椒。花椒有青、紅兩種，李雪說，青花椒酥麻帶果香、紅花椒氣味沈穩濃郁，各有特色、也各有使用場合；不同比例混合使用，能夠創造豐富的菜色口味。

關閉業績很好的餐廳，並不是艱難的決定；李雪說，她和政翰都想給家人更多陪伴；其後突發的疫情，更讓他們體會了因捨而得的幸福。對於李雪和政翰，「嬌辣」不是一種麻辣口味，而是幸福人生的況味。