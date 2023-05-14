芮塔／政治復仇劇「造后者」 選戰攻防宛如「行銷公關教課書」

近日兩齣政治劇「人選之人-造浪者」、「造后者」引發網路熱議，制霸Netflix平台排名前1、3名，同樣以選戰為背景，不免做比較。「造后者」像是復仇劇種延伸，揭發財閥內幕帶入政治選戰議題，強力猛攻，集集精彩，不到緊要關頭無法預測結果；「造浪者」側重政治類職人劇，描繪幕僚工作者日常，表現各有千秋。

「造后者」由硬底子金喜愛、文素利互飆演技、默契十足，反派柳秀榮讓人恨得牙癢癢，角色背後卻令人同情。選角稱職，不斷反轉的劇情讓人驚呼連連，選戰攻防宛如「行銷公關教科書範本」，行銷宣傳工作者必看。劇中要角皆由女性工作者出任，在男尊女卑的韓國社會探討「女性平權」議題，讚許編劇的特別安排。

韓國政治劇種，從早期「市政廳」，到「輔佐官」、「60天，指定倖存者」等劇，皆有固定收視族群，「造后者」更引發網路熱議。2024年台灣將進行總統／立委選舉，戲裡戲外布滿選戰氛圍。「造后者」故事背景發生在韓國，然而台韓政治背景相近，兩大政黨左右政治，實倍感親切。新世代選戰計畫，空戰絕對是重要手法，吳景淑競選團隊透過直播、網路等新傳播媒體宣傳，以及陣營們各種選戰策略攻防，能做為明年度台灣政治候選人選戰策略參考。

韓國向來大膽取材真實事件！「造后者」韓國財閥千金原型，參考大韓航空會長長女趙顯娥。黃導譆在良知覺醒後開始復仇，宛如「財閥家的小兒子」尹炫優一角，原本似財閥家土狗，最終開始復仇，也找回初心。雖然女主角良心轉變有些戲劇化，不影響整體觀劇節奏。

「造后者」包括財閥會長、戰略室長、市長候選人（2位）皆以女性為主；劇中男性，包括白宰民、智囊團卡爾·尹等，通通淪為配角。韓國自從2001年電影「我的野蠻女友」後，女性自主意識慢慢提高，然而「男主外，女主內」社會觀念、重男輕女觀念仍存在，何時能破除迷思，戲劇能否扭轉刻板印象，且打造韓國女性平權？仍值得深思與觀察。

劇中善用二元對立，包括正邪之爭，候選人決戰場面。電視劇欲呈現「為了成功，各種行銷公關策略，皆不能缺少人性與初心！」選舉比擬大型政治實境秀，候選人在舞台上演出，需要有良好劇本操弄。因此，贏得最終勝利，絕非一人單打獨鬥完成，團隊的信任顯得無比重要！看著黃導譆與吳景淑的默契，真心取代偽裝，危機處理仍保有底線：對比白宰民陣營頻頻出陰招，甚至為了剷除障礙物，不惜置人於死地，加上團隊信任不堅固，最終輸了選戰。