雀雀／曾敬驊反差萌 「不良執念清除師」笑淚兼具奇幻台劇

曾敬驊、彭千祐與宋芸樺所主演的愛奇藝青春奇幻影集「不良執念清除師」描述只會寫書法的魯蛇高中生蒲一永（曾敬驊飾）因車禍意外昏迷兩年，醒來後有陰陽眼，能夠看見一般人所看不到的執念。執念是一種很玄的東西，比鬼神更不分晝夜如影隨形、是人心的共同語言。以人形角色影像化執念，再讓3位主角所組成的「打怪小隊」負責找出讓執念與世界和解的方式，靈活化擺渡人故事的可能性，是此劇最有趣的看點。

當代觀眾早已習慣也會要求類型戲劇裡的特殊化妝與電腦特效不能隨便，美學技術水準代表著類型敘事執行力的一部分，就像台劇「模仿犯」以吸睛的虐殺與屍體妝來建立連續殺人犯的冷酷畸念；「不良執念清除師」更需有畫龍點睛的特效與角色造型來建立出有說服力的世界觀。如何具現化出人類執念？以及要將蒲一永的書法與畫畫才華其無形通靈的能量視覺化？能拍出上述所有元素，就是「不良執念」不論拿去與哪一國影視作品相比、都相當別出心裁的新鮮創舉。

林冠慧是台灣最有潛力成為台版女星爺的新銳導演，帶著令人熟悉喜愛的丑角形塑方式加上她獨有的日漫式喜劇敘事節奏都早已在電影「切小金家的旅館」施展過身手。

當年更因正確地使用了喜劇演員林鶴軒的表演魅力而助攻演員勇奪台北電影獎；「不良執念」的選角環節也是一次出彩的示現，每個深具執念的人鬼角色包括姚淳耀、黑嘉嘉、范少勳、鄭人碩、鄭元暢、鍾欣凌、季芹、馬瑋伶、呂雪鳳乃至於「模犯生」泰國演員查農·桑提納同庫的適任性都能為觀眾帶來驚喜，尤其查農更誠意祭出大量中文台詞，並以一場向哥哥隔空深情告白的戲，成功拓出台劇能與外國影人跨國合作的一頁好成績。

曾敬驊詮釋起笨蛋角色蒲一永帶著櫻木花道般兇狠的外型與單純個性反差萌，蠻力暴力不缺、細膩善意更是豐沛，以至於生人勿近鬼怪卻一直來敲門，但也因而一路破獲多樁本該成為懸案的悲劇，是近年台劇面惡心善角色的最清新代表號。彭千祐飾演擁有菁英的外表頭腦、在感情關係中卻極具M體質的醫學生曹光硯。彭千祐是在台劇「罪夢者」中與許光漢演出男男床戲的花美男演員，似乎也是個愛接讓人跌破眼鏡的角色與甩偶包戲碼的演員。「不良執念」裡各種被霸凌、跌倒或出糗戲不少，被彭千祐演繹起來都變得喜感洋溢，還能讓觀眾收起惻隱之心忘記同情、盡情享戲裡的惡趣味。

包括演技夠鬆夠好的宋芸樺，零失誤演出兩光警察「陳楮英」一角也都是印證了「不良執念」是成功彰顯出台灣演員可愛、形貌各具特質的作品。該劇營造出的荒謬笑料與幽微動人哭點原創性在茫茫戲海中曖曖內含光，更為台劇增添一筆笑淚兼具好戲紀錄。