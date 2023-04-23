潘光中／一套劇挽救平台全年營收，「狂飆」為什麼好看？

作為中國3大串流平台「優愛騰」之一的愛奇藝，其實過去幾年都在營收開支兩平的紅字線上苦苦掙扎。原因是一方面連續幾部寄予厚望的獨家訂製劇不爭氣，二方面是不斷冒出的短視頻平台搶客擠壓，在在導致付費會員的大量流失，讓愛奇藝不得不進行了數次的部門裁併和人力裁減。這個狀況直到去年才稍有和緩，而到了今年第一季推出的「狂飆」，終於直接把過往流失的付費會員人數和觀賞流量，硬是拉升到同期對比的新高，總算實現了全年營利黑字的可能。

儘管礙於審查制度、社會觀感等各方面因素，「狂飆」從創作、拍攝、剪輯、甚至到播出為止，不斷面臨著重重關卡和障礙，不過終究成為了近10年來話題熱度最夯、同時段收視率／流量最高的犯罪影集。這部戲到底是怎麼走到這一步的？或者可以換成最直接的問句：到底這部戲好看在哪裡？

在「狂飆」播出以前，掃黑打貪類型的犯罪影集，在中國影劇市場並不是沒有造成過轟動，但以往的劇情普遍偏向「隱惡揚善／邪不勝正」的主旋律宣傳教條。即便是同樣有央視撐腰、曾經被視為大突破的「人民的名義」，依舊無法脫離這個桎梏，全程劇情都讓執法者技高一籌，作惡者仍是樣板浮面。

但「狂飆」卻給反派有了更多發揮和演繹的空間，讓觀眾看見──即便是罪大惡極的傢伙，可能過去也曾經是個溫良恭儉的小市民，甚至時時都在和自己的良心做掙扎鬥爭。

特別是，在經過超過20年的高速經濟成長期之後，社會上貧富差距已經來到一個無法忽視的地步，連帶使得犯罪事件頻發、黑道幫派崛起。儘管主創方一再公開宣稱劇情大多為原創，但「狂飆」裡塑造的市場魚販一路崛起為橫行一省的黑幫老大，非但不是虛構創作，而是有憑有據的真實刑案。

而真正讓觀眾願意定下來每集追看的，依舊還是演員們的優異表現。從領銜主演的張譯、張頌文、李一桐、張志堅、吳剛，以至於來來去去的老中青三代配角們，全員演技在線，整體配搭建構出一個栩栩如生、長達10數年的警匪鬥智鬥力的過程。

把整部「狂飆」攤平了來看，當好人有好人的負擔，做壞人也有壞人的無奈，讓戲劇創作脫離單純的潮流娛樂，而是進入到反映現實、針砭時政的位階。一部戲能做到這樣的程度，即便被部分觀眾批評爛尾，但以其達到的成績、以及引起的熱度，早已注定將會在內娛市場留下一座里程碑。