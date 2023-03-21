黃子佼／你家還有CD Player嗎？

陳明珠之前自己企畫並且開啟募資的EP實體CD「有心人是」上周正式出貨了。不久前，某日在高雄有工作的我，利用彩排後的空檔，驅車突襲她的活動現場，因為當天，剛好她也在高雄，舉辦北中南分享會之最終場。

這年頭如果你不隸屬相信、環球、華納、索尼、滾石，一樣可以利用自己的方式做唱片賣CD，獨立唱片行、書店、蝦皮，都是通路，不難。或許，宣傳資源少了點？過去各大公司大咖雲集，前輩帶後輩的案例不勝枚舉：如張學友與高慧君、鄭中基合唱，一炮而紅！實屬經典，但現在超大咖等級不常出沒，母雞帶小鴨的案例功能漸弱，放眼望去，大概只剩五月天持之以恆的利用演唱會場內場外暖場時刻提拔後進了。所以～獨立發行？很可行。

彷彿看到自己，明珠對音樂之路有某種迷戀偏執，但心裡有數。主持人，很難真的像歌手一樣，讓聽歌的人入迷，彼此看彼此，都是理性大於感性，更難像歌手一般完全掉到歌裡，間奏的時候，總怕空場，都會忍不住開口說話，主持人，還習慣工作有一定的效率與流程，超難似真正音樂人，全心全意不眠不休奉獻精力時間，只為混音1分鐘。但我知道她有心！包括唱給阿婆的歌，而可惜案子拖久了，阿婆重聽更嚴重，一知半解。

除此，她的限量壓製的硬盒實體CD用了造價昂貴的高質感包裝，幕後也有專業音樂人支援製作，還有募資計畫的套組之一是回饋限量日本製音樂盒，看得出她的誠意與決心。所以，本來我第一時間募資買了20張，高雄那天當晚，我忍不住多買100張，鼓勵她，也支持到底。

這樣的支持是來自善的循環！當年Lulu發片，我也買了100張，首張EP記者會的主持費，扣掉稅金與公司抽成與CD金額，我根本是倒貼。到了2018年我自己發片，各界支持買超多～從演藝圈幕前幕後，到建設公司、銀行、文化圈、藝術圈、百貨圈、時尚圈…買到預購直接破1000張，當時我在偷想，這些朋友到底要分送給誰？誰還在聽CD？我真是滿滿感動與抱歉！

陳明珠的120張，買歸買，其實我也默默地擔憂，不知怎分送。首先，在我的「佼心食堂」送了20張；剛好最近有很多演講，我也把CD帶到現場送，沒想到台下有很多人，表示家裡真的已經沒有播放器了（連可相容CD的DVD播放器或電腦桌機的光碟機都沒有）！？有時，我在社群分享卡帶、CD或黑膠貼文，亦真的有人感嘆家裡早沒硬體，以後不知怎聽剩下的軟體等等，其實，都還買得到啊！很多大賣場或線上商城，都有卡帶播放機或CD Player，那些手提音響，都是當代新品，更不用說黑膠唱機，從新品到二手古物都是唾手可得，只是你沒需要，所以沒跟上罷了。

還好！兩場演講，35張CD分送一空！大家一看到精美包裝，真的是紛紛舉手索取，讓我很欣慰！雖然，我不確定他們是不是真的會打開聽？還有我自己臉書的「#禮物佼出來」系列影片，也會辦有獎徵答喔！而且因為是限量，賣完立刻絕版！頂多在串流聽，一般網路商店或唱片行，也買不到，有興趣的人請多留意她的公告。而這樣獨立發行，幾年後，該CD會不會反而洛陽紙貴？拭目以待。

最後提到我因為女兒出生，想換一台車，結果看了幾台後，放棄了念頭，你知道為什麼嗎？因為現在新款的各廠牌汽車都沒有CD播放功能了！連選配都沒得選喔！氣死我了！這樣我怎消化我堆積成山的新舊CD呢？在家帶孩子根本沒得聽啊！業務員甚至要我外接一台，放在副駕駛…我無語問蒼天，但，也省下來了，繼續開我的舊車～有CD Player（可放5片）的車！