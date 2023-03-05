芮塔／「浪漫速成班」談中年愛情 喜劇哪有這麼驚悚

「浪漫速成班」開播收視僅4%，第6集一舉躍升至10%，成為2023年初黑馬劇之一。「海岸村恰恰恰」導演柳濟元、「認識的妻子」楊熙勝編劇合力打造，通過輕鬆詼諧的步調，表面是個愛情喜劇，背後探討南韓扭曲的升學教育。

「浪漫速成班」將中年愛情、升學壓力，懸疑推理3種故事元素放在同一齣劇，前半段觀賞不突兀，中轉顯得用力，畫風突變成懸疑驚悚劇，加上片名宣傳以「愛情」做為主軸，讓人覺得「看了兩齣劇」。此舉，易流失愛情劇族群，驚悚劇族群卻帶來意外驚喜，劇組著實大膽。

韓國中學生自殺問題嚴重！企業重視學歷，教育制度嚴重扭曲，「只有分數沒有人性，階級制度明顯，孩子被逼死在學海戰場」，「Sky Castle」、「綠色媽媽會」等劇集，皆針對教育體制提供檢討。「浪漫速成班」不同之處，採取較為輕鬆的筆觸，說明父母與子女在升學路上的努力與掙扎。

劇中菁英班家長們，說話語氣優雅，手段卻是猖狂無理。難道學業分數比做人重要？成績優異就能無限上綱？子女榮耀與父母真能畫上等號？父母的叮囑僅是自身傷痕尚未修復，甚至一廂情願？台韓教育制度雖然稍顯不同，父母仍需警惕，不要成為孩子求學過程中的劊子手！

故事以「數學」作為背景，每集開頭標題利用數學公式解釋平行線的兩人如何產生交集，添加變數產生感情變化的過程。崔直說的人生看似光鮮亮麗，失眠、厭食、孤獨不快樂；對比南行善大剌剌，有話直說，過度熱心，兩人個性互補，意外成為男主角溫暖的避風港。

女主角弟弟「亞斯伯格症」人設雖顯得有些矯情，有跟風「非常律師禹英禑」之嫌；但是，看南行善為生活打拚的樂觀與傻勁，充滿聖光，無怪乎男主角不惜名譽掃地，誓死也要霸氣告白，粉紅泡泡滿點。

鄭敬淏、全道嬿開播遭批「毫無CP感」、「像母子」，女主角造型老氣，不符合劇本年紀設定等，疑惑找來兩人詮釋情侶的理由？「人生不像數學，沒有固定公式，有更多變數存在！」用此道理平反，好像又說得通！鄭敬淏重拾「為純情著迷」詮釋傲嬌又虛弱的男子十分到位；全道嬿坐擁「坎城影后」頭銜，自然沉穩不做作的演技，兩人組CP演出即使令人不解，卻又能接受。

喜歡劇中金句「每次錯誤讓你離答案更近」。錯誤不可恥，不斷摸索正確答案，反而能找到成功的捷徑；害怕失敗讓你躊躇不前，無法進步！南行善透過「運動員經歷」解釋各種人生哲理，彷彿「人生成長課程」開課中，大人小孩都受用。