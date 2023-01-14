于國華／挽菓子的手，最溫柔的弧

「不合理的市場價格，是給農民的懲罰！」潘彥升說，當他在台北的超級市場看到「蜜雪芒果」一顆售價300多元，心內五味雜陳。他很清楚，這顆芒果是爸爸費心栽培的成就，但出貨價格每顆只有台幣50元。

當時彥升就讀東吳大學中文系二年級。他喜歡閱讀、勤跑美術館、熱愛合唱，經常負責舉辦系上或社團活動，大學生活如魚得水。一顆芒果，市場價格是產地價格的六倍，但農民必須承擔所有的成本和風險。市場的現實令他無心念書，只想回家幫爸爸賣水果。

震撼彥升的那顆芒果，是產量稀少的「蜜雪」。台灣芒果育種專家李雪如，曾以土芒果搭配金煌芒果培育「夏雪」品種；其後結合夏雪和愛文芒果，於2013年發明「蜜雪」品種，授權屏東農民潘連進種植推廣。蜜雪芒果外皮色澤桃紅、果肉細、少纖維，帶著特殊果香，是目前台灣市場最珍貴的芒果品種。

讓蜜雪芒果成功栽培、進入市場的潘連進，就是潘彥升的父親。

畢業返鄉，彥升首先為自家農場創造品牌：挽菓子。彥升的父親採收芒果，避免指甲刮傷果皮，手掌彎成弧形的碗狀曲面托住果實。這個呵護果物的溫柔動作，總令彥升聯想到「挽」這個字。

挽菓子的芭樂也大有來頭。台灣市場原本普遍的芭樂品種是「珍珠拔」，經過農業改良場10年研究，成功育種「珍翠芭樂」，2018年授權潘連進種植。潘連進說，珍翠芭樂相較珍珠拔，口感細脆、肉厚籽少、產量高且全年品質穩定，果實保存期也更長。

做為試驗新品種的農民先鋒，潘連進藝高人大膽，因為從小隨父親種植果樹累積豐富經驗，以及家鄉新開寮的環境限制。新開寮缺水不能種稻，百年前二峰圳開通後也只能種甘蔗；不利的環境條件卻激發了當地農民的開創精神，勇於試種陌生的熱帶水果。

經營品牌首重品質，彥升對於產品和包裝都嚴格要求。挽菓子透過網路銷售禮盒，珍翠芭樂和蜜雪芒果都高過一般芭樂和芒果的市價，但彥升說，相較於種植的費心和設備投資，也只是不賺不賠。例如去年因為天候因素，蜜雪芒果品質未達理想，整批芒果都不能銷售。

「彥升回家幫忙，爸爸開心嗎？」我好奇發問。「應該既生氣又開心吧？」彥升笑說，爸爸希望孩子到都市得到好發展；但回來經營品牌之後，也確實感覺爸爸對於自家農產品更有自尊和自信。

在挽菓子的芭樂園，我模仿彥升指導的方式，左手掌彎成弧面包覆芭樂，右手剪斷果蒂，一顆圓滾滾的珍翠芭樂落在掌心，穩穩地感受到它的重量。原來挽一顆樹枝上的熟果，需要這樣的溫柔對待！