曾士昕／盤點2022年值得推薦的表款

在2022年後疫情時代鐘表市場仍然展現極度熱絡的景象，溢價搭表時有所聞，好表何其多？沒必要跟隨潮流花幾倍價錢搶購熱銷款。到底什麼表才值得擁有？無論經典款或運動表，自己喜歡就是最好的表，以下是2022年所發表的四支熱銷款您入手了嗎？

由Omega歐米茄與Swatch斯沃琪聯手合作推出的Moonswatch創造了鐘表奇蹟。將奢華品牌與知名潮流品牌融為一體，從Omega擅長的太空議題汲取設計靈感，打造十一款以行星命名的Swatch系列腕表並搭載石英機芯，不到三百美元的親民價位，讓全球收藏家與投資客為之瘋狂。事實上Moonswatch從品牌知名度、話題性、性價比甚至收藏的角度來看，都非常值得擁有。

Tissot天梭PRX是品牌近兩年最受歡迎的系列，而熊貓面盤計時碼表更是全球大缺貨，也是這幾年最親民超值的熊貓議題表款。在集團強大資源的奧援下，從裡到外都是高規格配備，搭載以ETA 7750為基礎做性能提升的自動計時機芯，動力儲存達六十小時。而外觀則是稜角分明線條流暢，表殼與表帶融合為一的設計，計時按把也採用好操控的長方形，增添了復古風貌。面盤以拉絲處理，並採以玫瑰金色為立體的時標，計時盤有下凹的同心圓紋，雖然訂價不到兩千美元，細節卻非常講究，完全體現Tissot金質銀價的製表理念。

Tudor帝舵這幾年有了專屬機芯，每年也持續發表多只令人期待的表款，藉由Only Watch的慈善拍賣墊高了品牌價值。Black Bay Pro雙時區腕表絕對是追逐的第一目標，尤其那支中央黃色雪花指針，與二十四小時固定的表圈，像極了Rolex在70年代的探險家二型1655。另外Black Bay Pro還把夜光塗料與陶瓷粉末相融而做成時標，彷如早期的藥膏面盤，小小的變化有古老運動表的風格而深受青睞。

Omega的超霸57是最受玩家喜愛的款式，總共有四種面盤顏色可供選擇，當然最經典的還是原創的黑色。Omega的機芯已經進化了多個世代，當年的超霸57是搭載321機芯，具有三眼的盤面設計，現代的超霸57使用了以自動上鍊計時機芯為基礎修改的9906手上鍊機芯，不過9000系列機芯為兩眼設計，並具備大師天文台認證。而指針與時標也採舊化處理，還配置了三明治面盤，讀時更加清晰，是相當受表迷歡迎的必收款。

2022年的鐘表市場依然高潮迭起，各品牌均表現得可圈可點精采萬分，以上推薦的四款經由網路的推波助瀾與名人效應加持，詢問度非常高，款款均值得擁有。