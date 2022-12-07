疫情之末，一邊以「為你好」之名管控、隔離製造動蕩，另一頭以民主之名合法的挑撥煽動，我兩邊的親友們同時都處於不安擺盪地膠著之中；如何讓自己安定下來與世界和平相處，似乎已經是一個永恆的哲學問題。而這個提問也常常在文學、音樂與藝術創作中被藝術家們提出；我特別喜歡陳昭宏先生早期的創作中，從各角度問著自己正處於騷動不安的青春和世界，在那段短短五、六年期間的繪畫，幾乎都是這樣的主題，直到不久進入了照相寫實的潮流而停止。

更多人對陳昭宏理解的是他在八十年代興起的照相寫實浪潮中，他高超多變的繪畫能力。讓大眾幾乎不太知道他青年時期、照相寫實之前的這一段創作。那是一段和後來大家熟知的寫實繪畫極大不一樣的。六十年代「扁平繪畫」創作（當時日本扁平繪畫說詞未興起，早於村上隆、奈良美智三十年），一種傾訴高於表現的一段時期。

我收藏中有他在畫布上只畫了一隻右眼睛，瞳孔中印照著自己的剪影；另一件則描繪了一個大半身的青年男體，水面下的胸腹腔皮囊已經溶解、內臟仍在運作、清晰可見；還有一件最讓我難忘的是在亞紀畫廊見過：一件帶著皇冠的女子，她豐盈身體與塗上艷紅指甲油、美麗腳趾的巨大作品。最近拍場難得出現一張這時期作品：一位女子雙面畫，一邊盛妝迎風妙齡女子，另一邊則是接近於醫學、身體肌肉結構的赤裸之對照。畫中女子同樣有著那個時期他常突顯的標籤：睜得很大的眼睛；這幅女子雙面畫讓我想起了同時期席德進的雙面自畫像，都有著相似的意境和內在意義。

陳昭宏那幾年的作品總是看似平凡技巧的表面下，去誇耀不對稱、不協調的情境與處境；那是戰後西方經濟起飛的歌舞昇平，存在的意義已成為讓嬰兒潮成年時的思辨，我想那時候初入西方世界的藝術家一定也正面臨不斷思考，尋找自己、看待自己的意義、自己與世界的關係。那是一個很難找到結論，只有透過不停地探索和對照，試著找出可能瞭解自己的方法。

可惜陳昭宏這樣的創作僅短短幾年。這少數幾張的稀有畫作，自三年前曝光後讓我驚為天人，一直努力爭取收藏，因為這個是我一直百思不解的人生考題，而當別人也曾在其中探索時，閱讀起來總有些慰藉之感。我想我們總是不斷地被這個世界的變化所驚嚇，或發出驚嘆、驚訝的反應，但更大的原因是因為我們對於自己的不把握，所以憤怒、不滿、恐懼總藉著世界的許多事件而表達出來；如何與自己相對處、如何瞭解自己，才有機會瞭解外在的世界。

自我的認同和理解，幾乎是每天都會因應在心中發生的提問；就如同我掛在牆上，陳昭宏那張大的眼睛，瞳孔中對視著的半身剪影是誰？這也是每日早上起身、刷牙、洗臉之中，面對鏡子的我的自問。