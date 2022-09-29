曾士昕／腕表神器的漲跌

鐘表行情取決於市場的供與求，在網際網路的極速傳播，與快時尚的席捲風騷下，短期內可以讓一只剛上市的表款在市場的行情急速飆升。2007年Rolex勞力士推出的Milgauss 116400GV，俗稱「綠玻璃」，一年間價錢飆到訂價的兩倍多，不過卻也在最高點的一萬六千美元崩盤，最終甚至比訂價還低一些，究其原因主要是Rolex在當時沒有這幾年強勢，而且行情超得多跌得深也是必然。

就像今年過完農曆年後被炒作的Rolex運動表瞬間冷卻，市場行情平均下修百分之三十，Daytona最高達五萬美元，最低到三萬多，確實對市場投下震撼彈。目前Rolex為極強勢品牌，近期因為匯差而行情又悄悄上揚，回到四萬美元左右，其他款式也都反彈回升，畢竟Rolex被認定為硬貨幣或投資型商品，買勞保值又屬於潛力股，最禁得起市場考驗。

2021年PP百達翡麗的5711風騷了一整年，分別在前半年推出號稱停產前的終極版橄欖綠面盤，一經推出大票表迷為之瘋狂，市場行情達四十萬美元。而限量170只的Tiffany Blue接續也在紐約富藝斯的慈善拍賣以六百五十萬美元成交，成為鋼表基本款最高行情，創造了前所未見的鐘表奇蹟。內行的玩家皆知運動表並非PP的強項，但藉由這兩款的行銷操作成功，已經讓PP在這個領域大放異彩，與AP愛彼的Royal Oak皇家橡樹齊名。基本上這種停產或稀有表款的市場行情幾乎很難被撼動，爾後在拍賣市場的價格有可能更高，藏家與投資客趨之若鶩。

今年是AP表Royal Oak系列問世五十周年，在一月底發表了新一代表款16202與7121自動上鍊機芯，受到業界的高度關注。這顆機芯在各方面的規格都超越原先的款式，包括有更穩定的震頻與更長的動力，其中最特別的是對稱的金質橫跨式橋板，彰顯工藝與視覺之美，市場的行情非常好，加上品牌有另類的銷售模式，讓Royal Oak成為最難入手的表款之一。

鐘表是很奇特的玩意兒，極不合理的行情讓人厭惡卻又一堆人在追捧，熱銷款在店家若沒先有貢獻度肯定也買不到。更有因為買不到Rolex的OP(Oster Perpetual)有色面盤而與店家告上法院。可見鐘表已經不只是用來閱讀時間，而是看誰有能耐配戴勞鬼、Daytona、5711或是Royal Oak，這比開一部跑車更能引起矚目。