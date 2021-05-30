左光平／疫情下那首能拉近大家的歌，是什麼？

疫情緊繃的生活，在等待解決方式的同時，娛樂圈又回到去年風聲鶴唳的狀態，甚至變本加厲。而確診人數倏地擴增，也讓許多已經安排好發行計畫的音樂人來不及應變，除了取消實體活動之外，其他只能邊善後邊開發。甫發行新專輯的歌手們，將後續所有宣傳轉線上直播形式零星進行，電台訪問也只能用電話與視訊連線錄製，更有大把原定近期發片的歌手紛紛延後，當然也包括二度延期的第32屆金曲獎頒獎典禮。

但是，相對有許多本來就不太仰賴傳統發行與宣傳的獨立製作歌手因禍得福，串流平台反而因此有了新的訂閱者，串流的讀取時間也相對變長，排行榜的分布多了一些新面孔，也讓許多本來沒時間吸收娛樂新知的朋友多了一些觸角。這個時候，可能對Podcast、宅錄音樂人或YouTuber等相關工作者反而是條路徑吧，我甚至樂觀地在想，如果拋棄傳統的「大合唱」，會不會更有機會透過新媒體的勵志作品誕生，這個時代的團結，應該也有機會有新的樣子吧？

1985年為了和平，我們有「明天會更好」，後來還被翻成粵語版在香港問世，更成了反盜版的主題歌曲；1987年為了動物的關懷，我們有了「快樂天堂」，近幾年都還有歌手在演唱會裡重新翻唱；2003年的SARS抗疫，我們有了「手牽手」，當時的不分你我，這些歌手至今都還在為了音樂努力著。當時狀況不若現今，那時還能透過在錄音室輪番錄音的方式完成作品，現在連外出都令人緊張，已經不是靠社交距離就能保護彼此的狀況下，這個時代，是不是也能透過足不出戶的方式，完成一個讓大家都參與到，又發揮力量的集合呢？

現在的音樂求品味，求氣氛，求新求變，而創作營盛行，又能異地共作，也或許有一個特殊的發起，同一主題各自創作，甚或比照「手牽手」模式，由樂壇指標性人物創作，各自提供能夠編輯的音檔，以現在的技術，是不是也能完成一個新冠時代下，值得紀錄的產出。會不會藉此，許多原本並沒有合作過的音樂人們，真的因此有機會，有更多「交流」發生？ 我正期待著。