芮塔／《驅魔麵館》小兵立大功！兼具驅魔、刑偵推理的娛樂片

近期討論度最高的韓劇非《驅魔麵館》莫屬。沒有超強大卡司，首集收視僅2%，卻在第12集到達10%，甚至刷新過去《Voice 2》、《隧道》等紀錄，創下OCN電視台戲劇節目最高的收視紀錄。雖然12集編劇下車後，爛尾評價頻傳，但收視始終維持在8%，最後一集靠親情挽救收視，也達到10%。究竟是否爛尾，還是要你自己來評價。《驅魔麵館》到底在夯什麼？改編自同名網路漫畫，由趙炳圭、金世正、劉俊相、廉惠蘭等人出演，講述惡鬼獵人組織「Counter」偽裝成麵店「姐姐的麵館」的店員，打擊惡鬼的正義故事。

劇中台詞「有些人比惡鬼還有可怕」、「人就是惡魔」…這是《驅魔麵館》討論的主要議題。《驅魔麵館》有惡鬼、官商勾結的不肖人士，甚至利用惡鬼做一些喪盡天良壞事的人們，人心是否比惡鬼更可怕呢？當人有了貪念，不擇手段達到目的，如同劇中與惡鬼融為一體，最終正義獲勝，惡鬼墜入萬丈深淵。具備英雄色彩的戲劇元素，主角們各擁有奇能，飛天鑽地、力大無窮，治癒身體、讀心術等…還會使用念力，正義絕對會站在真理的一方。另一個議題，與《雙甲路邊攤》、《德魯納酒店》相仿，《驅魔麵館》也探討生與死。蘇炆說：當了驅魔人後，生與死之間的距離，似乎沒有那樣遙遠了。害怕死亡，或許是因為我們對另一個世界未知，也害怕留在人間的親友傷心，天堂的另一扇門，等待的可能是一座美麗的莊園，或者是下一世更美好的未來。留在世上的人們會傷心、難過，也可能是沒有好好與死去的親友告別。最後一集，兒子、祖父母都好好向天國的爸媽/兒女進行告別，笑著迎接未來新生活。

過去韓劇也有許多以驅魔為主題，不同於《客》、《救救我》、《熱血祭司》等戲劇類型，這回OCN朝自己擅長的刑偵片來走，《驅魔麵館》內容包含驅魔、刑偵推理、揭發政治黑幕，也涵蓋校園霸淩、社會環保等元素，著實想起同樣揭發選舉文化黑幕，又有點靈異的韓劇《小神的孩子》。

很喜歡《驅魔麵館》對於「一家人」的詮釋。不論是蘇炆和外公外婆的故事，甚至驅魔人「誰都不能死」的意念，還有秋女士與死去兒子的親情與羈絆。你心中的悲傷，名為「家人」的人都看在眼裡，為愛爭取、出生入死、付出性命，12集秋女士受傷那一集真的很感人。

當然，《驅魔麵館》也有爭議部分。包含蘇炆的腦衝個性？融感覺很廢？突然就恢復驅魔人身份？金正英被殺沒有好好處理？結界竟被小孩子輕易攻破？不過，就當作劇情是為了接下來劇集鋪陳，也想要呈現主角的成長、警察的腐敗，為了利益顯現的醜陋等…其實12集的確也看到蘇炆的轉變了，以及後續變身超級賽亞人。

另外，引起廣大粉絲討論的，就是呂芝娜作家與製作組無法達成共識，經多次協商溝通後決定退出，13集劇本由導演劉善東撰寫，14-16集劇情由《純情漫畫》的金新春作家負責。原編劇下車，結局是否會崩壞？落入韓劇最大的痛？！是否爛尾，還是要留給看過《驅魔麵館》的你評價。我個人覺得該收的都有收，但步調沒有前面快狠準倒是真的，以及最後一集許多的業配也備受討論。

或許因為《驅魔麵館》需要拍攝第二季？又或許編劇對結局的撰寫非觀眾所要？總總原因撤換了原編劇，觀眾表示，13集後劇情荒謬沒有邏輯，甚至出現哈利波特的拐杖、道具不精緻、集體翻白眼惹發笑等等。我覺得，驅魔本來就不和邏輯，觀劇者當作一部娛樂爽片就好；或許因為要播出16集，不拖一下戲可能後續不知道怎麼寫？！不論你怎麼看，《驅魔麵館》仍是值得你一看的娛樂爽片，今年度的大黑馬！

已經確定有第二季的《驅魔麵館》，還有即將登場綜藝版的《驅魔麵館》，你還會繼續鎖定收看嗎？