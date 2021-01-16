王瑋／《甜美家園Sweet Home》華麗包裝、國際規格的韓式打怪！

好，我看到女主之一彈的是P-Bass，也看到了各種怪物，更看到了號稱8億台幣的製作費，然後呢？

手握8億拍10集影集，由漫畫改編拍攝的「甜美家園／Sweet Home」證明韓國的影視工作者有能力開大車。從創作理念、美學概念到製作手法，都是在商業套路下，善用龐大預算，拍出電影規格。故事一如美劇流行的殭屍類型，描述人類變種為怪，餘人努力存活對抗。主角群受困於社區大樓，也因此可以阻絕橫行在外各類怪物。但是除了已在社區內出沒的怪物，更要面對的是人心之善惡！

全劇在電影手法與影像規格的呈現下，第一集就能抓人眼球。節奏沉緩卻張力十足，引人懸念。主角之一的車賢秀（宋康飾）自身就是人怪合體，卻以企圖自殺的廢男形象出現，隨著劇情發展而逐漸轉變。其他主要角色也相繼登場，建構出整個劇情世界後，社區大樓封鎖，眾人無法外出，並分為主角所在的樓上與其他要角的一樓，各自打怪，面臨生存危機與人性掙扎。

後續，也就在這受困的世界裡發展下去，編導必須用「閃回」交代與呈現要主角群的過往，創造角色的豐厚度，同時玩點順序、倒敘的敘事手法，添加劇情的風味與懸念。加上偶爾用打怪製造血腥刺激，維持觀影樂趣，但是整個劇也就開始無聊了。所有的主要角色除了被動打怪，幾乎再無任何主動力量引領戲劇發展。角色群多半就是在講講道理、互嗆、互慰，然後就是流鼻血，沒有發展出更深刻的情誼。緩慢地推進完全可以用1.5倍速看下去，甚至十秒、十秒的跳看，再華美的電影影像效果都令我不耐。

「Sweet Home」。圖／Netflix提供

如果是美劇的套路，人物多半在設定時就放入愛情、親情或友情關係，產生足以令觀眾投入的戲劇張力。本劇要角則多是孤單的個體，加以主要角色的動能不足，自然難以在短短的故事時間裡發展出具有張力的情感關係，於是只能有「廢話關係」，一邊訴說什麼貪欲、暗黑的人性主題，一邊再翻弄出一些陰謀情節哏。

當然，如前所述，韓國的影視工業已經完全進展到足以跟美國抗衡的商業模式與規格，而在類似Netflix這類的平台上播劇是個殘酷的現實，一旦上了，你的對手立刻升級到「國際」規格。「甜美家園」縱有諸多缺陷，但能在8國之中拿第一，已經是強大且勝過台灣的明證了。