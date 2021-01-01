陳慶華／中西融合 下一個餐飲十年新浪潮？ （上）

中餐西化或是西餐中化？這幾年中餐西化或是西餐中化已經蔚為潮流，眼看會成為下一個餐飲十年潮流。

亞洲最早開始融合本地風味形成潮流的，應該是日風法餐。自米其林落地東京，也已經在日本風行超過十年。而目前在台灣以本土風味見長的法餐，像台北的Raw或是Taïrroir態芮是以台灣味出發的法餐，在此階段已經看到很鮮明的方向。

同期這兩三年來香港的米其林一星Vea，Vick Cheng鄭永麒也一直都是處於當紅炸子雞的狀態，尤其他的工藝之扎實，令人感到驚艷，他著名的菜品蟹肉海參，海參使用燒烤至外皮酥脆，外酥內嫩，蟹肉為底座添加鮮味，淋上陳年紹興酒以及雞油調和的醬汁，味覺及質地多重享受。

更甚，去年在Vea品嘗到酥皮派搭配鵝肝醬與羊肚菌的溏心鮑，酥皮中是乾鮑，外觀是經典名菜酥皮派（Pithivier），橫切面可以看到美麗的乾鮑溏心。烤製時間以及發乾鮑的時間都必須掌握極佳。

鄭永麒的路線不偏不宜，傳統法式與粵菜風味的結合很成熟，無論是法式功底以及中式作法完全不違和，是這一波中式新浪朝中的佼佼者。

目前中西融合潮流也席捲了中國大陸。

上海目前兩家餐廳主打新中菜，香港廚魔梁經倫曾經在上海開設Bo Shanghai，奪得米其林一星，雙主廚DeAille Tam和另一半Simon Wang自立門戶開了一家新餐廳Obscura，主打的是新中菜。

他們的經典菜品「青椒炒臘肉」，此次牛肉經過湖南臘肉的燻制方式處理。搭配湖南螺絲辣椒，燻蘿蔔乾，點綴意大利醃漬紅椒。以及蘿蔔乾在口感及味覺上都充滿了層次感。脫離了八大菜系的框架，能夠更自由地發揮創造力，過去他們的菜品極為繁複，目前進入一個舒適的狀態，開始使用減法在菜品上，目前餐位已經是一位難求。背景扎實的廚藝背景，自身工藝扎實，再次拿下米其林一星應該是輕而易舉。

Obscura目前只提供11個人的位置，每周只開五天，也就是一周只迎接55名客人，目前已經是上海最難預定的餐廳之一。做法傾向於西餐的工藝，呈現出中菜的口味，美學及品味出眾。

另外，也是主打新中菜的lunar餐廳主廚Johnston Teo是在新加坡長大的馬來西亞華僑，他曾在新加坡三星餐廳餐廳擔任研發主廚，先前在上海the pine餐廳擔任主廚，當時主打的是摩登亞洲菜，有濃厚的南洋風味。在中國待了一段時間之後，目前融入了他個人的經歷，更簡潔有力的現代中餐呈現，他的天賦在於善於捕捉精華的味覺記憶，也是指日可待的明日之星。

另一家歷史悠久的上海米其林兩星餐廳雍福會，迎來新研發主廚RuomiGan，原本在葡萄牙唸文學，擁有法餐學校的背景，也曾經在法國芒通的Miarzur實習。上海菜的味覺印象融入了法餐工藝，一如上海菜，冷菜的部分出彩。但這破釜沈舟的決定，砍掉原有菜單的三分之一，重新設計一套tasting menu，印象中甜品極為出彩，比如我品嘗到的五糧液冰淇淋，別有巧思。但整體來說感覺在摸索當中，有創意有想法，但菜品菜單的設計還是飄移不定。

我也曾經在用餐的時候問Ruomi「這樣大刀闊斧地改菜單，會擔心掉星嗎？」她對我投以一個尷尬的微笑。雖然市場對雍福會的菜品評價兩極，但不得不佩服一家上海老店的革新勇氣。原本若非疫情爆發，雍福會原本預計實行實習生計畫，迎接更多外國年輕廚師學習上海菜。