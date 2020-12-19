芮塔／《KAIROS》：一分鐘改變未來！誰是大魔王？揭開醜陋的真相…

「10點33分」能改變命運，僅一分鐘；危機帶來轉機，卻也帶大的危機。蝴蝶效應的作用下，與最初建構的世界渾然不同，也離真相越來越近了。

究竟，為何就是那一分鐘，將兩人的命運綁在一起？前一個月的她，與一0個月後的他，透過手機通話，共同尋找真相，逆轉危機。一個努力尋找自己的媽媽，一個拯救以為失蹤過世的女兒與自殺身亡的妻女。「KAIROS:化時為機」是一部為了心愛的人孤軍奮戰的時間跨度幻想驚悚片。

看韓劇「KAIROS:化時為機」之前，先來了解「Kairos」的意涵。古希臘有一個神叫做「Kairos」，他是「機會的神」，必須要好好利用機會，祂一出現就趕快抓他的卷，沒有注意到的話，機會會很快就不見了。也代表「對的時間」代表在「對的時間」來的時候，你要有主動的反應。

就是那一分鐘，過去改變了，未來也變得不一樣了。手機通訊讓人想起「信號Signal」，主角透過無線電，改變了過去，拯救了未來。不同時空的主角協力尋找真相，但在事件真相漸漸呼之欲出，卻也帶來更大的麻煩與悲劇。豆瓣評分高達8.9分，「KAIROS:化時為機」或許前幾集劇情男女主角找尋親人過程中讓人帶有焦慮感，但主角群們智商通通在線，正面對決，每一集結尾都出乎意料，甚至看完預告，令人想發出「啊」的讚嘆聲與震驚，急著想看到下一集的播映，可惜一周只有兩集的感嘆。

同樣與「信號Signal」相仿，時空推理片就是要讓主角們都死過至少一次；但只要改變過去，可以獲得免死金牌，死亡也沒有那樣可怕了！只是女主角的命運真的太悲慘，先是坐牢，而後至少死過三次，男主角每每也處於瀕死狀態。原來以為大魔王就在眼前，但看似精心策畫的腳本，只不過是真正大魔王的一個「piece of cake」罷了！網友笑言：這部戲的主角群們，其實都只是找錯工作了，都有各自擅長的領域，真的該斜槓一下了。

故事以建築公司、家的概念為背景，揭開和藹面目下醜陋的那一面。少了「信號」沉重感，卻多了一份懸疑刺激，劇情情節高能，即便是新人編劇，在近次題材中，找到令人欣喜，意想不到的劇情。我好喜歡因為過去改變，兇案現場直接破壞，消失的橋段。還有最近幾集中，不同時空的自己通話了，更揭開主角們童年曾相遇過，期待後續發展。

圖／擷自MBC官網

「KAIROS:化時為機」由申成祿、李世榮、安普賢、南奎里主演。申成祿因為「來自星星的你」、「皇后的品格」，多數人印象是渣男、壞蛋，雖然去年「香水」、「VAGABOND」都是好人一枚，相信這部戲能徹底扭轉形象，是個正直、愛妻愛女的好爸爸；曾演出「大長今」，童星出身的李世榮，演技更不在話下，也曾獲得多項大獎榮耀。還有今年因「梨泰院Class」爆紅的安普賢角色亦正亦邪，其實是個為愛癡傻的男人罷了；南奎里，真的好適合這樣的角色，讓我想起了「無情都市」的韓秀敏。除此之外，其他配角也都很稱職，只是媽媽為了女兒一直逃走，哭泣，真的希望能振作一下，期待剩下四集，能與男主角聯手拯救女兒，挖掘真相，壞人繩之以法，得到報應。大魔王，就是觀眾以為的他嗎？編劇的故步移陣功力，就算有了新角色也不意外

與「只是相愛的關係」同樣講到大樓崩塌與事故遺屬部分，但「KAIROS:化時為機」主角們卻是正能量活著，雖然可能背後隱藏著謊言。最新一集故事中也揭發了為何是「10點33分」可能的秘密？令人想起了「祕密花園」中的神奇魔法。只是前者是愛情的魔法，在這裡則是解決真相的線索關鍵。

推薦時空懸疑片「KAIROS:化時為機」，主演們演技智商均在線，編劇邏輯與創新感也腦洞大開，意想不到的劇情，跟著劇中人物一起尋找大魔王與真相，解決危機。也想知道，差了12歲的男女主角，絕對是事業的好夥伴，但沒有愛情線嗎？