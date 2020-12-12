張正芬／浪漫愛情搭上科技新創潮 追《Start-Up》跟著時代一起進步

今年經濟部公布台灣新設公司逆勢成長，創歷年新高；全球創業觀察研究報告(GEM)l中的國家創業環境指數(NECI)台灣排名全球第七；更有報告顯示台灣八成人口愛創業。在趨勢中，看到了成功機會，更是反應在你我熟悉的戲劇裡，Netflix原創劇集「我的新創時代」在台灣Top10，一直站在排名榜上第一名。有需求就有市場。

「我的新創時代」，是一個以年輕人創業故事為主軸，成長夢想的青春故事，完全不脫戲劇成功必備精神：「傳遞正面價值」；在正面價值中呈現的元素也很簡單就是「夢想初衷」和「熱情堅持」。在不變的戲劇成功公式中加入市場趨勢的「我的新創時代」是以「新創產業」為故事主軸。

運用產業趨勢的內容融入商業的愛情戲劇中，特別是透過戲劇型式讓觀眾不吃力的吸收了新創產業知識，讓只是談情說愛的偶像劇更多了知識含量。追劇的女性觀眾就像是女主角徐達美(裴秀智飾)，聽著由典型木訥理工男主角南道山(南柱赫飾)解釋達美不懂的「機器學習」，道山用「泰山」故事：在無人島的泰山為討好珍妮，不斷嘗試抓蛇、抓兔子、累積經驗贏得了珍妮的芳心，而電腦匯入各種經驗資料發揮學習功能，就是設計人工神經網路的智慧，不懂科技的達美就學習到了這浪漫的技術。

劇中透過戲劇張力融入新創產業流行的駭客松、天使投資、DEMO DAY、資金燃燒率、投資ABC輪、併購聘用、在看愛情糾結的過程中，也進入了一場創業的旅程。有愛情的娛樂功能更有知識的教育功能，讓看劇的觀眾更有滿足感。

以新創為軸心的「我的新創時代」，下了一個艱辛創業是否成功的大勾子，再加入愛情縱軸和親情橫軸，編織了滿滿的驚奇與感動。愛情劇要看浪漫、要看帥哥美女，從南柱赫、金宣虎到智秀，都是帥哥美女，而這部劇討論度最高的就是男二由金宣虎飾演的韓志平爆紅，甚至人氣好感度高過南柱赫，打翻了我們看戲的邏輯，男二怎麼可以魅力大於男一，韓志平是個高富帥、深情體貼的投資專家，然而達美就是選擇了道山，就像女主角說的「喜歡一個人是沒有理由的」。戲劇奇妙的是有爭議就會討論，有話題就有收視。

劇中女主角的奶奶(金海淑飾演)是串起三角愛情的中心點，南柱赫無意間發現奶奶逐漸會失明的秘密，開發了為盲人服務的「視途」新創；韓志平被奶奶要求寫信給陷入低潮的達美，牽起了一段筆友偽初戀進而展開的三角戀。用親情串愛情，有意想不到的感動。

新創產業是趨勢更是流行，愛情親情是戲劇主流，加乘於「我的新創時代」中，貫穿全劇「希望生活在更進步的世界」的創業夢想及知識，在熱血中有浪漫，在愛情中有知識，最重要的是觀眾有需求滿足，作品有市場肯定，再次證明戲劇一定要跟著時代一起進步。