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黃子佼／藝術×唱片

聯合報 / 黃子佼（樂評人）
黃子佼用藝術角度，聊黑膠唱片。圖／大鵬經紀提供
黃子佼用藝術角度，聊黑膠唱片。圖／大鵬經紀提供

11月，突然連續3天有座談／演講工作，好險跨界部署多年，所以每場主題不一樣，不然我可能會詞窮。或許你會說：那就不要接啊！但活到這歲數與資歷，接工作有很多出發點，例如人情壓力，又或是為了自身平衡的新鮮感。

5、6年沒做黑膠借展，3年沒開黑膠唱片講座，所以我接了。但如果像之前那樣只是分享當下的收藏，就算帶去的唱片不重疊，但概念是重複的，頗對不起絕對出席的老粉絲。所以我跟主辦方說，這幾年我唱片櫃裡有一區，放的是藝術家×黑膠的作品，有新有舊，很多是這3年才陸續入手的。於是我就把題目定調為唱片藝廊，當天確實也沒聽啥歌，反倒是一直在「看」唱片。主辦方的總編輯說：「沒想過用藝術角度，也可以聊黑膠呢！」

很驚險，講座前十多天，奈良美智×優拉糖果×美國LACMA美術館的唱片／畫冊組終於到貨。這次的合作，是經典民謠翻唱配封面手稿圖，載體有唱片也有CD，各唱片行於夏天發行時都已秒殺，網上當然出現了數倍的轉賣價格。不意外，但也很傻眼。而我買的這套是配合美術館展覽的精裝版，因為有14本各年代作品小畫冊，所以附上硬紙殼大包裝，定價也比單純黑膠版貴很多，可是，相對的，我因此可以順利並直接地在官方美術館網頁以原價購得（寫稿時還有貨），不需要被炒作，錢花在官方業主身上而非冤枉錢，又同時獲得聽覺與藝術品鑑賞視覺雙重享受。而理論上，以奈良先生的行情來看，哪種版本都一樣，皆有保／升值空間。然後，我的演講一向會帶禮物！這天我就送出兩張未拆新品，一張是台灣塗鴉藝術家reach×滅火器的唱片，另一張也是奈良美智（×Matthew Sweet），它也已經升值4倍上下，起因是在準備演講的深夜，我才發現當初多買了一張…所以…就割愛吧！

我不期待這類小眾議題的講演，能與唐老師星座座談會並論，售票秒殺爆滿，但是光衝著我可能會帶來的贈品，沒來？是誰的損失呢？除此，也聊到其他藝術家的唱片聯名作品，包括大量安迪沃荷的創作封面（從芭蕾舞劇到日本樂團）、村上隆、達利、KAWS、王建揚（但黑膠包裝裡其實裝的是兩張CD）、BANKSY、白根ゆたんぽ、RICHARD PRINCE、Shepard Fairey、Shusei Nagaoka、田名網敬一、Joan Cornellà、詹雨樹等，而大陸歌手李行亮更妙！他翻玩80年代日本CITY POP的音樂路線，連封面都找了當時最紅最速配的永井博老師，購買了一張作品版權來當唱片封面，裡裡外外都徹底回到那個美好時代，這也是今年才上市的。

多數藝術家都是為該唱片量身打造畫作聯名，值得收藏！畢竟，他們的原畫，動輒5位數～8位數，但一張唱片呢？就算是炒賣價，但也便宜超多！重點是，不只是掛，還能拿來聽呢。

藝術家 美術館 奈良 星座 樂團

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