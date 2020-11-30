馬欣／說不出的告別──母愛是從牽手 到學會放手

聯合報 / 馬欣（影評人）
蘇珊莎蘭登(左)與山姆尼爾在「說不出的告別」有感人演出。 圖／摘自imdb
蘇珊莎蘭登(左)與山姆尼爾在「說不出的告別」有感人演出。 圖／摘自imdb

東西方家庭戲不太一樣，最近有兩部家庭電影昭示不同的母親典範。台片「孤味」中母親是自我犧牲的放手，也是東方對母親的制約。但「說不出的告別」這部電影的母親則示範了愛是瀟灑，以及自己多熱愛生命的真正放手。

改編自北歐電影的美片「說不出的告別」，主角在脫離人世的最後幾天，既選擇了安樂死，但又盡情地在最後幾天告訴自己的家人，她這一生是如何無悔地熱愛生命。這看似矛盾的生命大哉問，反給了觀眾更深入的思考空間。

在身為家庭支柱的母親因病倒下之際，遠近的親人聚首。三代親人在短短幾天內，面臨了生死課題外，也讓重聚的他們再次感受到了什麼是父母之愛。

此片在時間與空間都有限的設定下，與「八月心風暴」一樣，是密閉式的親情風暴，相當考驗演技。因此卡司之強自然也不在話下，包括飾演重病母親的蘇珊莎蘭登，老戲骨山姆尼爾，與飾演兩個女兒的凱特溫絲蕾與蜜雅娃絲柯思卡，光在看演技就值回票價

它不同於一般親情片，這故事改編自丹麥名片「沉默的心」。它維持了北歐片清冷但暗潮洶湧的基調。對生死有更超然的處理，他們為尊重母親的心願，在母親離世的最後幾天，維持了過節的歡樂氣氛，甚至前半段餐桌上的笑語如珠。

暗線則湧現著親友對安樂死的矛盾與不捨。這電影一方面讓人們感受到幾位長輩當年的肆意青春，與對愛情的瘋狂不悔。老人們在談及當年種種時，仍有著青春叛逆的火光，讓大片遲暮中仍染上的火花般的詩意。

蘇珊莎蘭登從開頭起床的一幕，就演出了被禁錮在身體裡的靈魂掙扎。如肢體的僵化與疼痛，交錯了她對生命最後幾天的熱愛。讓這部電影不只是悲傷主題，它更傳達了意識生命有限時，那對生活幾乎渴求式的熱愛，反而隱隱有著生命回甘的勵志氛圍。

這部片在離別的過程中，自然處理到家屬間的暗傷，但它不沉重。母親在親人前的豁達，是她給家人最後的禮物。無論是她對生死的想法、還是對愛情的開放性，都像是留給家人一個更自由的大哉問，告訴親人，愛除羈絆外，更是學會不帶犧牲意念的真正放手。

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