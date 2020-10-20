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馮亞敏／首個打入國際的亞洲女團BLACKPINK

聯合報 / 馮亞敏（時尚觀察家）
K-Pop天團－BLACKPINK。 本報資料照片
K-Pop天團－BLACKPINK。 本報資料照片

4位平均年齡不到25歲的女子團體，出道4年就以個人形象就拿下Saint Laurent和Celine的國際品牌大使，她們正是K-Pop天團─BLACKPINK。

每一個世代都擁有不同的女子團體，從Spice Girl，TLC到Destiny's Child，各領風騷數年。但上述團體皆是英語系女團，真正第一個打入國際社會的亞洲女子團體，BLACKPINK當之無愧。

出道於2016年，由Jisoo金智秀，Jennie金珍妮，Rosé朴彩英，和Lisa拉莎·瑪諾班四人所組成的BLACKPINK，團名用兩個最衝突的顏色組合而成，象徵著她們不僅是單有美麗的粉紅色女孩，每個人更有著黑色般的個性美。雙數的成員也意味著這個女團並沒有所謂的團長，這些成團前的巧思，注定著BLACKPINK將是一股無法忽視的狂潮。

在首張專輯裡的大熱門單曲「Whistle」和「Boombayah」，讓BLACKPINK成為了韓國的第一女團；但所屬經紀公司的願望，絕對不止如此而已。2017年她們正式進軍日本，同年單曲「As If It's Your Last」，成為了美國漫畫電影「正義聯盟Justice League」的插曲。

這個時期的BLACKPINK造型，在傳統韓國女團的學生制服裝，和充滿蘿莉塔情懷的露腰上衣與短裙，完全沒有今日的時尚氛圍。真正被國際社會注意的，是BLACKPINK與Dua Lipa共同推出的單曲「Kiss and Make Up」，因為這首單曲，BLACKPINK正式與美國環球唱片旗下的Interscope Records簽約，為她們進軍世界舞台鋪上了紅毯。

2019年BLACKPINK正式進軍美國，她們的造型也從青春可愛，變成了危險性感。Versace式的安全別針緊身洋裝，繡滿水晶的短身上衣，透視長袖配上亮片短裙，加上她們原本就擅長的歌舞，BLACKPINK一時紅遍了歐美大街小巷。

2020年4月，Lady Gaga與BLACKPINK合作單曲「Sour Candy」，2020年8月，Selena Gomez與她們也合作了單曲「Ice Cream」。2020年10月的最新單曲，則找來Cardi B合唱「Bet You Wanna」。除此之外，今年還有一部關於BLACKPINK的紀錄片「BLACKPINK：Light Up the Sky」，將在Netflix上映。

一路走來的成團經過，肯定不輕鬆；但是在目前Rosé與Lisa，分別拿到了Saint Laurent與Celine全球大使，Jennie成為了Chanel韓國的御用明星，Jisoo則是Dior Beauty的韓國代言人。擁有國際精品的加持，BLACKPINK接下來的音樂與時尚之路，絕對是前途無量。

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