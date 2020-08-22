戴佩龍／OTT專法　第一名的台灣

近日NCC通過了一項專門用來管理網路視聽內容的法律草案，簡稱OTT專法，準備送交立法院三讀，等法案一正式通過，這部全球唯一用來管理OTT的法案就要上路執行，展現政府捍衛台灣視聽業者權益的決心。不少菜市場買菜的阿姨和捷運上追劇的小姐姐都很擔心，啊這到底會對我有甚麼影響？以後這個APP不能看了厚？啊我有付錢也不能看喔？別擔心，讓小弟我來告訴大家，就算這條法律正式通過後，大家劇照追戲照看，基本 沒 影 響！

幾乎所有吃瓜群眾都知道，這項OTT管理專法的目的只有一個，就是禁止有中資背景的視聽平台進入台灣，以目前立法院的政治氛圍，各黨團似乎也沒人敢明目張膽跳出來反對，不然又被貼上親共的標籤，頂多只能弱弱的喊要求配套、紓困、公平等等的政治語言，所以這項法案通過的可能性應該是滿高的，但法案通過後，與這條法案有關的三種人，到底誰會開心呢？

第一種人是傳統的有線電視業者，長久以來NCC對於大陸視聽作品在台灣不同平台播出上，有二套完全不同標準：在電視上播出，受廣播電視法規範，需對岸發行方、版權方提供各種證明文件及法院公證書，證明這個版權可合法提供台灣電視頻道播出。台灣業者收到文件及影片後，先要重製成台灣電視播出規格，上好繁體字幕，把所有簡體字畫面、大陸國徽、大陸商品LOGO、敏感對話內容全部剪掉或馬賽克，先自殘一番後送入NCC檢查，標準時間為三個月可取得播出同意書，但這也不是絕對時間及一定會通過，等到真正播出時，最快也要4個月後了；而OTT或網路視聽業者卻沒法規限制，何時拿到何時播，就是說可以早電視台4個月原汁原味播出。現在禁了大陸OTT，NCC認為電視台業者應該可以開心了吧，但收看大陸劇的管道何止被禁的這二家？所以電視台業者也沒多開心，頂多說：程序正義！

第二種人是經營OTT或視聽平台的新媒體業者，這又分國外及本土業者，在這部法案通過後，他們就要把自己的點擊率、使用數量、營業額等機密資料脫給….攤給NCC看，NCC管理新媒體業者跟管理五大電信公司一樣，要按月上繳這些資料，到時是不是也會把這些資料直接公開上網？新媒體業者原先期待的公平競爭，雖然少了對岸直接強勢的劇種衝擊，歐美的電影電視一樣是豺狼虎豹，我們的小白兔要跟大家一樣脫衣驗身，哪一個人會開心？

第三種人是廣大的吃瓜群眾，少了可付費的版權內容平台，真正想要追一部劇，打開Google輸入劇名，網上早就已經羅列好了可以收看的非法平台，而這些非法平台藏身國外，台灣政府拿之沒辦法，吃瓜群眾照樣可以收看，等於政府在間接推播盜版平台，民眾嗑瓜照嗑瓜，能繼續看就好，管他哪個平台，所以無感。

一個法案討好不到任何有關的業者及民眾，就像先前衛生署推動醫材上限一樣，沒有人能從中得利，最後摸摸鼻子下架，但在政治正確前提下，媒體人對於OTT專法也只能紙上發發牢騷。前陣子有支保健品的廣告在狂打，宣稱對人體特定部份保健有神奇強效，還提到這支保健品全世界只有台灣有，別的地方都是假的，想請問全世界只有台灣有的藥，你真的敢吃嗎？祝全球唯一OTT專法推動順利成功。