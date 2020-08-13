梁浩軒／做不喜歡的事，讓它變得有價值

大亞電纜今年成立65周年，從去年開始我們著手進行策展規畫，歷經疫情延後一次，終於在上周開幕了。開幕記者會場外，各界道賀花籃圍繞了半個展場，政商雲集、無論同行異業，無不獻上生日祝福。

記者會上，沈董闡述著他當年畢業之後，從美國回台接班的心得：當其他同學都進入高科技產業或者到矽谷工作，為什麼他卻得接手這個冷冰冰的電纜產業，一個無法激起熱情的事業？直到921地震那年，全台灣都陷入停電危機，他北上出差，看見台北城一片漆黑，才明白自己的事業在這個點上，有個重要的使命，是要帶給所有人一股穩定的力量——原本不喜歡的事情，於是開始有了新的意義跟價值。

回到自己團隊，今夏實習生應徵人數突然暴增，短短兩個月來了七百多位學生投履歷。仔細分析，許多留學生回台灣，因疫情無法回去上課，或者選擇不回去，直接在台灣進行線上課程學習。在與實習生的餐敘上，我問了這些同學們三個問題。第一題：以現在的年紀，對你來說有價值的事情是什麼？第二題接著問，如果五年後呢？第三題再問：那麼時間拉長到十年後呢？那件有價值、最在意的事情又是什麼？

多數人選擇自己喜歡的事情，讓它變得有趣、變成工作、變成事業，甚至未來可以成為志業。不可否認，這是一種最直接的路徑，也是最舒適的位置；但實際情況是，真正面臨創業、職場，我們經手的往往不是自己喜歡的事情。

它可能是一個責任、一種承擔，你必須突破舒適圈，歷經淬鍊與自我人格特質的形塑，訓練自己對於不喜歡之事的觀察力與敏感度，鍛鍊自己在面對這些事情上解決問題的方法與能力，然後接受它，再讓它成為有價值的事情——你喜歡的事情。

許多人習慣挑容易被看見的事情做，因為「被看見」的價值好像比較高，但真的是這樣嗎？

台灣有很多隱形冠軍，多數以傳產為背景，這些隱形冠軍打遍全世界，做車燈、輪框、螺絲、齒輪…甚至尿布，這些在當時都不是容易被看見的產品，各個打出了今日無法忽視的耀眼成績。

如今，我們面臨的設計服務產業，若能換個方式去思考，路不只更寬廣，也更遠了。從服務設計開始，每一個產業都需要管理思維的導入，它不是件有趣的事情，包含流程、品質、組織、管理、品牌、商業模式...等，都能用廣義的策展來審視。

媒體太多、資訊太快，所有人都更有資源挑自己喜歡的事情去做。但那些之所以能成就典範、甘願冒險的，唯有勇敢挑戰自己、鍛鍊自己心智的人，才能跑到最後。回望我們所處的環境，這個時空下的人們，換個思維：那些看似愈不有趣的事情，它終究有天會大放異彩，你將讓別人看見你的光。