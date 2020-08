麥若愚／婚姻外遇與親子劍拔弩張的「福斯特醫生」

我沒看爆紅韓劇「夫婦的世界」,但看了韓劇翻拍自英國BBC的英劇「福斯特醫生」,原版英劇雖然也不乏婚姻外遇中原配小三大鬥法戲碼,但真正讓我怵目驚心的情節,卻是劇中因父母關係絕裂、身心遭受鉅大創傷的兒子人格與行為的偏差轉變。

最後一集已離婚的父母剪不斷理還亂、上演終極震撼生死亂鬥,年僅15歲的男孩湯姆終於留下語音不知去向,這個結局令想看灑狗血的觀眾失望,其實這埋下伏筆拍不拍第3季之外、更是叫人深思的親子課題 (尤其對有類似處境的家庭)。

我認為「原生家庭」才是「福斯特醫生」重要議題,最後一集湯姆終於對母親交心 (父親在婚姻殺戮過程曾出賣妻子,告訴湯姆母親當年產後憂鬱曾想放棄幼嬰),兒子問母親為何從沒提過外公外婆,原來福斯特醫生的父母也在湯姆這個年齡發生重大車禍慘死輪下,激發女主角做醫生的職涯。

除了原生家庭對人格成長的影響,西方夫妻結婚冠夫姓代表的意義,也是全劇神髓,離婚後沒有馬上拿掉夫姓的福斯特醫生,一方面是她在小鎮醫療診所的首席合夥人身份,另方面她對曾經是丈夫的男人揮不去抹滅不掉的精神與肉體習慣性的依戀。兒子發現母親仍與離婚另組家庭的父親做愛而質問媽媽,母親對兒子說,「你思念這個男人因為他是你父親,我想這個男人因為他曾經是我丈夫。」這應該就是英劇名叫「Doctor Foster」的原因 (劇名不帶婚姻外遇聯想)。

除了主角福斯特夫婦,演兒子湯姆的年輕演員湯姆泰勒非常重要也是一大亮點,首季黑髮幼小的他純真靦腆,對父母親的離合無奈的順從,第二季他頭髮剪短染色,隨著父親再組家庭母親伺機報復,他成為親子爭奪戰下的棋子,終於從冷旁眼旁觀、無所適從、任大人擺佈,到心緒失控做出校園暴力、獨自掛診看焦慮病診,我在兩季10集的情節裡,除了婚姻外遇亂鬥戲碼,始終看湯姆憂鬱聰慧的眼神是一顆不定時炸彈,隨時要引爆。

BBC的節目除了娛樂、向來有教育宗旨。就女性觀點,「福斯特醫生」也有句台詞告誡「婚姻」這件事也是一念天堂一念地獄。「Heaven has no rage like love to hatred turned; Norhell have a fury like the woman scorned」 (天堂沒有由愛生恨的憤怒,地獄也沒有女人遭輕漫而生的狂怒)。英劇向來短小精幹,追劇不用耗費太多時間,「福斯特醫生」2015年製播首季5集,時隔兩年才在2017年播第2季的5集。

若要看探討討婚外情的英美劇,2014年首播的Showtime美劇「出軌」 (The Affair)似乎被忽略,這個講述兩段婚姻和一段婚外情間的激烈矛盾,以紐約長島的濱海結合懸疑驚悚,男女主角都是英國演員,首季在劇本場景與攝影音樂上很具藝術氣息,拿過2015 金球獎最佳戲劇影集與女主角,結果2018拍到第4季愈來愈激情大膽。

馬伊琍、靳東、雷佳音、袁泉主演的陸劇「我的前半生」算是經典的婚姻外遇劇,無憂無慮的少婦被外遇婚變後,從一蹶不振到重新起步,與前夫、情敵、閨蜜、男友之間交織出人生導師、職場爭奪、原生家庭等各種社會議題,令人驚訝這是香港亦舒 (倪匡之妹)小說改編,亦舒是香港瓊瑤,作品多言情,這齣陸劇的改編劇本強而有力,展現女性生命的堅毅,尤其適合婚變的女性療癒。