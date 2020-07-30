梁旅珠／收攬馬特洪峰窗景的百年旅宿

世界名山中，外型特色獨具、讓人看一眼就印象深刻的，除了日本富士山以外，排名第一的大概就是瑞士的馬特洪峰了。馬特洪峰海拔4478公尺，是19世紀登山活動的「黃金時代」中最晚被征服的名峰，更是阿爾卑斯山脈「顏值」最高的山峰，瑞士知名三角巧克力（Toblerone）包裝上的山形商標，描繪的就是峰頂如金字塔尖的馬特洪峰。

幫馬特洪峰與瑞士知名三角巧克力包裝上的山形標誌拍合體照，是遊客百玩不膩的梗。圖／梁旅珠提供

不論是為親近或是征服馬特洪峰，最理想的下榻地點，就是山腳下的小鎮策馬特（Zermatt）。這裡不但是歐洲著名的富豪滑雪勝地，也是冰河列車的起終點站，城內因而有非常多家頂級的奢華旅館，像是The Omnia、Mont Cervin Palace或是Hotel Zermatterhof，每家都擁有主打馬特洪峰窗景的豪華套房。

有百多年歷史的老旅館主建築在1998年起重建，於2001重新開幕，因此內部裝潢設計都相當新穎時尚。圖／梁旅珠提供

不過我心目中的No.1，是遠離山城的「RIFFELALP RESORT 2222m」，獨自位於策馬特上方利菲阿爾卑（Riffelalp）的小高原上。「RIFFELALP RESORT 2222m」原名為「The Grand Hotel Riffelalp」，1884年開幕後即成為歐洲上流社會趨之若鶩的休閒度假場所，至今仍是歐洲海拔最高的五星豪華酒店。

從海拔1620公尺的策馬特搭乘葛納葛特登山鐵道，約20分鐘即抵達標高2211公尺的利菲阿爾卑站，一出站就可直接轉搭旅館自有的電力齒軌登山火車，再爬升至標高2222公尺的旅館。

酒店的私人電力齒軌登山火車首發於1899年，紅色復古外型非常可愛，目前仍是歐洲海拔最高、距離最短的路面電車。圖／梁旅珠提供

酒店外觀與內部裝潢都以瑞士傳統的森林木屋為主要風格，但傳統的木質建材中穿插搭配時尚冷調的石材與設計家具，氣氛優雅獨特。大廳牆上吊掛著金屬鹿頭取代傳統的獵物頭飾，旅館四處擺放了用羊毛和金屬、皮革製作的超可愛綿羊藝術品，要不是實在太重了，真的好想帶幾隻回家！

運氣好的話，可以在附近看到當地特有的黑面羊。圖／梁旅珠提供

65間客房中有5間套房，幾乎所有房間都能欣賞到馬特洪峰。我在夏季入住的「馬特洪套房」是全館最大房間，有兩個臥室可以入住四人，非常舒適。這裡還擁有歐洲最高的室外游泳池，滑雪季前來可以泡在溫水中欣賞白雪皚皚的山景，享受有如雪地泡溫泉的樂趣。住宿在海拔2222公尺的高度，不但讓我感到更貼近美麗的馬特洪峰，藍天與星空似乎也觸手可及，浪漫滿點。

「馬特洪套房」是全館最大套房，面積103平方公尺。圖／梁旅珠提供

旅館旁山坡上，頸部綁著大牛鈴的牛群悠閒的四處嚼草，不絕於耳的鈴鐺聲是山區最悅耳的背景音樂，在旅館附近散步讓人心情愉悅。這裡有個知名的步道「馬克吐溫小徑」，從Riffelberg步行到Riffelalp距離約2.2公里，是美國名作家馬克‧吐溫1878年造訪時的探險小徑。1884年才開幕的旅館雖未來得及迎接這位名作家，據信他應該看到了當年建設中的酒店。

在主餐廳Restaurant Alexandre，可以窗外的馬特洪峰美景佐餐。圖／梁旅珠提供

住宿策馬特的重頭戲，就是要早起步行到山區最佳地點，以最近距離與最佳角度欣賞馬特洪峰的黃金日出。要有好天氣，才能看到金黃色的光一點一點從山尖往下移，直到照亮整個山頭；若再加上好運氣，或許還有機會短暫看到整個山巔呈現絕美的玫瑰金色。懶得早起整裝外出的人，此時就會慶幸自己選擇住宿「RIFFELALP RESORT 2222m」—因為只需要從房間的窗戶外眺，或是披件浴袍走到陽台，就能飽覽馬特洪峰讓人永生難忘的絕美日出！（摘自遠流出版「頂級鐵道之旅」）