許育華／戀物者與柏林的斷捨離

疫情期間，社交生活減少也不旅行，待在家時間多了很多，許多朋友包括我自己，都大量「整理」，是執行斷捨離的最佳時機。

我一直思考斷捨離的真諦，風靡全球的斷捨離教主近藤麻理惠說，決定要不要丟掉一件東西時，用拿在手裡「是否怦然心動」為準則；我拜讀近藤麻理惠大作，Netflix上她的節目也一口氣看完，怦然心動很詩意，英文用「spark joy」也浪漫，但我終究無法帥氣放手，究竟是我太固執或這浪漫咒語在我身上起不了化學變化？

我知道自己並不是、也不會成為囤積老人，只是珍惜著物件背後承載的意義，尤其戀物者如我，物件就像是「reminder」－提醒了一段旅程、一個故事、一個人，而且，回憶帶來的Joy，還非常高。

想通這點之後，我盡量讓斷捨離不要成為給自己帶來罪惡感的魔咒，換個角度想，生活在柏林的我，消費的次數、買東西的頻率，比在台北生活時少太多了。

柏林是歐洲最富裕國家的首都，但這個城市也不拜金、也不消費主義，我曾經歷過一段文化衝擊：柏林沒人提名牌包包，不追逐流行、品牌或設計師，「作自己」才是王道，在曾是時尚雜誌編輯的我眼裡，又怪又酷。

柏林跳蚤市場盛行，起初我只是單純享受挖寶、用少少錢買到漂亮復古家具的樂趣，時間久了，體悟到二手市場背後，更多是柏林人的環保態度，不將舊東西送進垃圾桶，而是賦予新生命；去跳蚤市場無關財富與階級，純粹關係環保與再生，是整個社會的價值觀。

於是，跳蚤市場裡你會看到亞洲文青們熱愛的北歐老家具，但有更多書、舊衣服、整套骨瓷餐具，一把螺絲起子、一個花盆、一只湯鍋……起初我對一條兩歐元的舊延長線不解－「為什麼連這個也賣？」但現在我可替柏林人發言：賣二手東西換得幾歐元，不為賺錢，而是生活上的環保實踐。

柏林還有個有趣的現象，每日上演；不見得每個人都有時間去張羅跳蚤市場，於是，大家就將不要的東西，放在公寓樓下或門口，寫上「請自取」，品項包羅萬象，也顯然總能尋得知音（我就撿過不少漂亮的書！）街上常出現有意思的物件，像是行動藝術般讓我會心一笑，不髒不亂，沒人會覺得不好意思接手。

前幾天我去好朋友Heike家作客，也在斷捨離的她整理出幾大袋衣服，她說：「在我煮晚餐的同時，去我房間看看妳想要拿什麼，每個到我家來的朋友都要挑幾件就是了！」Heike的舊衣什麼牌子都有，有些還是特別貴的，我興致盎然選了幾件我會穿的，送與收的兩個人都很開心，一切是那樣地自然。

回家路上我反覆想著，在台灣，我不曾開口、或也沒被朋友問過是否要接收二手衣，當然除了文化差異之外，是不好意思、擔心可能冒犯了別人？

柏林生活讓我褪去了這層焦慮；回到斷捨離，若我們都能將自己喜歡的老東西，交到喜歡的朋友手裡，如此循環，帶來的能量與意義，是不是比Netflix上流著淚下定決心告別物件的畫面，要來得更容易也快樂？