戴天易／拳拳到肉的「人性」重擊 產業需要反思的「課外課」

疫情發生以來，社會大眾對影視收看的需求大幅提升，帶動OTT平台訂閱數逆勢成長，光是Netflix在2020 Q1的會員訂閱數，就高出分析師預估將近兩倍之多。「影視宅經濟」儼然成為疫情間的兵家必爭之地，更是台劇重新站穩國際腳步的轉捩點。為了第一時間與疫情後的產業接軌，我們一直在思考「究竟什麼樣的題材、作品，才能讓年輕族群再次關注台劇？」

這段期間韓劇的大量產出，不禁讓我佩服他們的產業結構，不僅有「永遠的君主」及「機智醫生生活」等大片環伺，而今天討論的作品「人性課外課」既沒有大牌卡司，也沒有鋪天蓋地宣傳，依舊殺進Netflix的台灣熱門排行，不禁讓我好奇「難道台灣觀眾就真的如此熱愛韓劇嗎？」。

「人性課外課」導演是由擅長懸疑推理的金鎮民擔任，搭配新銳編劇陳漢賽，這部由Netflix直接向製作公司定製的影集，描寫是韓國社會下層及資本主義的壓迫，也就是現代韓國年輕人所謂的「地獄朝鮮」，是一部以黑色手法呈現的青春成長影集。導演的拍攝手法對韓劇來說也相當新穎，用萬花筒、夢境等形式來堆砌本劇的意識形態，再加入K-pop、App、電子菸、霓虹燈等當代元素輔助，議題方面更是直搗性愛援交、黑道嫖賭。本劇劇本的進程及呈現雖不到爐火純青的地步，但它毫無電視台的商業色彩、鏡頭拳拳到肉，就像道地的「韓國泡菜」那般酸辣夠勁，令人胃口大開，是部相當脫俗、亮眼的作品。

「人性課外課」男主角—吳智洙由在「梨泰院class」闖出名號的金東希飾演，生性懦弱、孤僻的他，其實只是想「跟平凡人一樣上大學」。出身於單親家庭的他，爸爸是個愛發白日夢的賭徒，以至於需要比別人付出更多努力，甚至不惜從事遊走在法律邊緣的「援交保安業」，才能過上平凡人的生活。金東希將高中生的徬徨與衝動呈現地相當傳神，有別於在「梨泰院class」的腹黑懦弱的二代少爺形象，是本劇一大看點。另外我認為相當值得一提的便是本劇的視覺呈現，無論是血淋淋的暴力美學、霓虹燈光渲染的戲劇場景，以及懸疑推理的暗色調光，和考究的服裝及美術，都讓這部黑色青春校園劇顯得格外突出。

而同期台劇「做工的人」，同樣不倚靠華麗的卡司陣容，不僅首播帶動Myvideo進站人數成長逾5成，也在口碑上獲得各界讚揚。「做工的人」故事描寫由老中青三代李銘順、柯淑元及薛仕凌三人主演，同樣是描寫社會底層的悲憤，無須矯飾炫目的聲光效果，「做工的人」用台灣人「草根」性來做觀眾的情感連結，用輕鬆、幽默、無俚頭的喜劇節奏來訴說。我很喜歡劇中的一句台詞「看什麼醫生？錢就是我的醫生。」一句話囊括了社會底層憤怒與無奈；也涵蓋了他們樂天、活在當下的性格。

近年在文化部的推動及民間單位的努力之下，台劇早已不是「偶像純愛劇」的年代，但「人物情感」依然是成就戲劇非常重要的元素；如何將「情感」包裝得有趣且富含新意，是我們在審核劇本的一大關鍵。以上述的案例來說：「人性課外課」用援交、暴力包裝「青春校園之情」；「做工的人」草根、幽默來包裝「家人、同袍之情」，而另外一部相當受矚目的「好萊塢」用性交易作為故事開端，不僅大幅提升了「演員成功史」這種歷史題材的新鮮度，也能為戲劇畫面增色不少。

過去台劇的產業結構皆以「製作導向」為主，製作人需要負責一部戲的成敗，依照投資方、平台方的意見協調劇本，導致於編劇、導演等主創團隊淪為下游廠商。但隨著時代的推移，這樣的作法其實是不周全的，現代戲劇百家爭鳴，若是只靠著商業框架、收視導向，我們可能永遠都無法重回亞洲影視龍頭的地位。我想，戲劇的核心—「劇本、主創團隊的創意」，才是掌握未來的關鍵，作戲的手法有千百種，但先把故事說得真切動人，與觀眾產生情感連結，爾後再用我們的經驗輔助「創造IP、多元獲利」，創建好的發展環境，才是我們身上被賦予的責任。

這一晃眼的大半年的疫情，各家影視業者雖在拍攝上受限，但仍致力籌備劇本，這從今年文化部的製作補助競爭的激烈程度就可見一斑。這對產業來說是一大喜事，這波疫情期間更有許多年輕、新銳的編劇漸漸嶄露頭角，雖然他們的作品不如已有名氣的編劇那般純熟、穩重，但其作品所展現的創造力及生命力，正是台劇轉型的一大跳版。「過往的光景固然美好，但市場需要的是新的刺激」，如何創造一個好的環境，能夠養育新創、得以發展，這也是我們需要持續學習、跟進的地方。