戴佩龍／全世界收視最好的電視節目是色情影片？

因新冠肺炎的影響，許多朋友自願或非自願的離開了原有的工作崗位，由於有了一定的工作資歷和人脈，於是聽到這些朋友提出各種的創業計畫，不約而同，都跟隨著中國成長的經驗前進。攤開創業計畫，滿滿的數據和報表，都是拿中國成功創業項目的數據，套入台灣的社會結構，編織出了一片美好的未來，以吸引投資者的目光。

中國經驗，多可怕的人口紅利毒藥！

姑不從深奧的經濟學來探討，就用簡單的社會心理學吧，不論大國小國的國家人口數有多少，人口和經濟結構同樣都分為好幾層，差別在大國人口的金字塔底部結構呈現扁平狀，越下層越紮實，人口數也越多，和人口較少國家的筍狀金字塔有非常大的不同，而有能力的創業者，來自中上階層的比例較高，生活在自己的同溫層，最大的謬思就是認為多數人應該跟自己有相同的觀念和需求，因此設計出的產品應該會受到廣大社會迴響才對，因為他的同溫層就是全世界。

舉個最具代表的例子：2002年在中國工作時，當時的手機還是黑白機，只有簡訊功能，但中國在那時的手機數量已經超過2億隻。中國2002年人口普查資料，大專以上程度人數約5千萬人，如果人手一支手機的話，等於有1.5億隻手機，屬於大專程度以下的人口所擁有。當時最火爆的手機程式是一款交友配對程式，每個月月費只要5塊錢人民幣，就可以隱藏自己的身分和年齡，隨意與同樣有下載此程式的人以文字簡訊交友聊天。我們假設大專以上的人口較有程度，男女交往也比較重視面對面交流好了，不屑下載這類的程式，那就是只有1.5億個潛在用戶，如果把1.5億隻手機推估有3%的用戶下載，就是450萬人下載，每個程式獲利2塊錢就好，每個月就有900萬人民幣，等於4千萬台幣，一年就是將近5億台幣的純利，這就是大國才享有的人口紅利力量。如果跳到食品業來看，旺旺仙貝在六年級同學的記憶中，應該是遠遠比不上當年已經在台灣市場推出的蠶豆酥、蝦味先受到歡迎，但是旺旺仙貝提早開啟了大陸市場並佔領絕對優勢，在消費人口不均衡的比較下，更被消費者喜愛的食品在台灣反而未能創造傳奇。人口紅利的誘因同樣吸引了二大國際可樂公司在中國的競逐，傳奇故事更是戲劇化。

由以上可得知，絕大部分的商業營收，最大獲利來源並不是中上階層，反而是紮實的基層民眾，食品是這樣、娛樂是這樣，電視節目也是這樣。全世界收視最好的電視節目是色情影片，而不是好萊塢億萬製作；全球十大網站中，色情網站就佔了二名，這些獲利都是來自廣大的基層民眾。所以不要再去告訴投資基金你的產品會受到萬民愛戴，一年回本，二年攻下中國市場，三年打入全世界，而是看看你的產品夠不夠土，如果連在台灣的外籍移工都想買的話，投資意向書請先給我一份！