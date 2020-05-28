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謝忠道／疫情之後，餐廳的轉型與重新定義

聯合報 / 謝忠道（美食作家）
當歐洲國家慢慢解禁的同時，所有的餐廳咖啡館也各自尋找轉型解困之道。 圖／謝忠道提供
當歐洲國家慢慢解禁的同時，所有的餐廳咖啡館也各自尋找轉型解困之道。 圖／謝忠道提供

當一家餐廳為了因應疫情，宣布從精緻用餐型態改為戶外座位，鋪桌布在廳外的草地上野餐喫漢堡，或許不是甚麼太讓人驚訝意外的轉型．可是當這家餐廳是Noma─曾經數度獲選為Best 50世界最佳餐廳頭銜，米其林兩星─所代表的象徵意義就很不一樣了。

當前歐洲國家慢慢解禁的同時，所有的餐廳咖啡館也各自尋找轉型解困之道：如果未來的幾個月，半年，一年，甚至好幾年，人們都還必須在社交距離與口罩的緊箍咒下生活，重新設計用餐型態成為此時危急存亡之秋的續命丹。

巴黎主廚兼老闆的Stéphane Jégo對著電視鏡頭說明：為了要符合政府公共衛生隔離的用餐條件─至少4人/平米的空間，原本55個位子砍成24個，其他空間改設置葡萄酒，醬料調味料，食品罐頭展售區‧‧‧‧還有，想辦法增加外賣的比例。

「但是增加外賣比例，必須重新設計菜色，考慮食材，熟度，熱度，包裝，運送‧‧‧‧換句話說，餐廳不再只是餐廳，需要同時兼營外賣店，葡萄酒店和食品雜貨舖，餐廳才能維生．外場服務人員不只要端點菜、端菜、撤盤、記帳，還要兼做售貨解說，包裝和收費。」他很無奈地表示。

Stéphane Jégo是是位在巴黎七區頗具指標性的人氣小餐館L'Ami Jean主廚，他在疫情爆發之初曾發起連署，希望政府宣佈這次疫情為天然衛生災害，讓保險公司可以釋出理賠金，幫助餐飲業度過難關．儘管這個連署一呼百應，獲得同業的熱烈響應，但是政府仍沒有同意。

在寸土寸金的大城市如巴黎，餐廳空間有限，只能藉著多元經營，尋找其他出路．空間大的鄉村或許有更多的條件做空間調整。

一家觀光港口的餐廳老闆說，若要維持距離，他的餐廳只能容納16個客人，不可能養活8個員工．希望政府可以放寬戶外露天座的限制，可以拉開桌子之間的距離，增加座位數，這樣開門營業才不會賠錢。

但是露天座位也受限於季節與氣候，如果疫情持續，露天座的條件放寬也不過是一時的權宜之計，僅救燃眉之急，而非根本求生之道。

這幾年最流行的廣受年輕族群喜愛的tapas共享用餐的模式恐將消失，面臨重新尋找新的經營策略。

也有業者提出，大賣場商業中心的店租應該根據營業額收取租金．如果該月營業額只有1/3，應該只繳1/3的店租金．如果餐廳關閉，地主也會損失租金來源，是餐飲地主雙輸。

在這場考驗餐飲業者的創意與智慧的危機裡，似乎沒有一套黃金準則適用所有類型的餐廳，每個餐廳必須以各自擁有的條件狀況做調整。

減少座位，也同時影響服務人員的數量；人事精簡很難兼顧服務品質；人均消費降低，就必須顧慮食材成本‧‧‧‧偏偏這些都是高級餐廳所以高級的重要因素，Fine Dining在轉型上，如何重新定義”高級”與”奢侈”，難度比小餐館更高。

在所有的轉變中或許有個情形是讓人欣慰的：在現實條件下，本來已經成為主流的在地食材無論在消費，物流還是通路都會更受重視；已經是熱門趨勢的有機食品可能扶正成主流。

同時，廚師與食材供應養殖的關係也會重新被思考，優質食材與職人更有機會獲得該有的價值報償與肯定。

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