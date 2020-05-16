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黃裕昇／後新冠時代拚宅經濟 食尚玩家攻電商找新出路

聯合報 / 文／黃裕昇(文創CEO 知名製作人)
新版「食尚玩家」全員大集合為節目宣傳。圖／TVBS提供
新版「食尚玩家」全員大集合為節目宣傳。圖／TVBS提供

在一片慘叫聲中，新冠肺炎全球打完一輪，五月初的台灣，幾波零確診，稍稍帶動全台灣民眾。悶了快四個月的消費能力，但這次疫情後，可能改變的是你我的消費模式，及未來產業的大轉變，超級宅經濟來了！

新冠肺炎持續影響所有人的生活方式，最直接的就是大家「宅」在家的時間大幅增加，根據研究集團的調查，台灣消費者平日待在家中的時間增加1.7小時，假日增加了2.4 小時，而42%的消費者在平日下班或下課後，基本上都直接回家。「網購」變成生活一部分，未來更可能在疫情結束後，消費者通通習慣於「網路購物」，這不是不可能的「消費習慣大改變」！ 有分析師直接預測，全球今年內可能會有1萬5000千間零售商店，永久倒閉，比起去年增加 60%。但並非所有人都不好過，美國零售龍頭沃爾瑪，在疫情爆發後銷售額反而激增，比去年 3月增加了 20%。美國電商霸主亞馬遜（Amazon）也因疫情不出門拉抬了銷售量，光是在前幾周，亞馬遜已經雇用了超過 8 萬名員工來因應需求。

全球經濟體面臨這麼大的改變，網路User變多，誰會在2020年錯過「超級宅經濟」大時代的來臨，吃的喝的用的，全在網路電商平台一指消費搞定，「宅經濟」變顯學，電視台TVBS更直接拿出台內重要的IP資產《食尚玩家》直接「電商化」！節目重新推出新的規劃主持不是重點，而是《食尚玩家》直接開始在網路上賣東西了！節目本來就是介紹吃的喝的玩的，內容節目照走，也同時推出電商平台，讓觀眾看得到，更吃得到鏡頭裡的美食，從看電視節目到網路消費一把抓，不只賺傳統電視收視率背後的廣告收入，新版《食尚玩家》的網路電商平台上什麼都賣！什麼都不奇怪！ 在另一頭做起網路消費者「吃喝玩樂」的生意。

去年九月TVBS董事長陳文琦接手後，他要做的就是讓傳統電視台轉型，「科技＋IP」攻略，要讓招牌節目《食尚玩家》IP活絡極大化。節目全新型態結合、新媒體網路影音、實境直播以及電商購物，在自家官方粉絲團、YouTube頻道播出獨家15分鐘的網路版節目，網路版內容不受電視尺度侷限，以挑戰項目例如吃極辣、極臭最受歡迎。上週母親節假期各台節目收視紛紛下滑，但《食尚玩家》網路版不跌反增，主持人威廉、風田的「挑戰吃原住民生食」，竟然吸引近32萬的觀看人數，成效意外突出。

透過不同內容串連，增加與觀眾線上線下互動機會，不是電視購物台，但卻做起節目內容加網物購物台的合體開創新的生意！也讓傳統電視台迎戰數位化，後新冠肺炎時代來臨，家都要拚宅經濟，找出不一樣的新出路。

電商 新冠肺炎 疫情

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