葉怡蘭／後疫情時代之便當新美學

疫情發展至今，雖未來如何仍難預料，但以現階段言，台灣之抗疫表現無疑可圈可點。這一切當然首要感謝政府團隊的專業布局、縝密作為，但也可歸功於近年來因在地認同的升揚，人民於國家和社會事務的積極參與過程中，所逐步成熟凝聚的公民意識與共識，使我們得能堅強篤定，防疫之路上攜手團結同心。

當然，即使遠比其他國家來得紓緩而穩定，然節制外出、社交和群聚下，既有消費模式還是受到影響，旅遊、餐飲等業種尤其打擊沈重。

擔憂焦急之際，稍稍寬慰是，一片低迷中，卻也分外感受到、感動於相關業者、工作者為突破這逆勢艱困處境，所展現的靈活思維和強大韌性；各種轉圜、變通之法之方一一應運而生，且不少創新亮眼傑作，而這其中，讓我尤為興味盎然則是──便當。

因應席捲全球的宅家狂潮，外帶外送成為勢不可免之突圍良方，除了把既有菜色照章打包上陣，便當也成為另一更寬廣多元接觸消費者的管道。

而我，雖因身屬在家工作者，三餐自煮自食為多，便當並非我的日常飲食選項；但本身興趣使然，交通移動和旅行裡，最愛始終是體驗各種不同地域、形式的便當。

在我的觀察，全球版圖上，擁有最豐沛豐饒的便當文化當非日本和台灣莫屬。

較之日本的精緻唯美、細節處處、在地性紛呈來，台灣便當一如我們的國民個性：熱鬧、溫暖、豐盛澎湃，讓便當控如我一樣執迷留戀，走到哪吃到哪。

而雖說台灣便當已夠繽紛多端，但此波風潮裡，最值得注目是，既有業者之外，更多了不同類型、檔次餐廳與料理人奮勇加入行列。

當然此中不少仍停留在既成作風，光就是依樣畫葫蘆、全照舊有傳統樣式來；但最歡喜是許多都能從個別專長和立足位置出發，以此為命題和挑戰，開發出融入、表現自我特色的便當。

以近日所見所嘗，比方粵菜餐廳將素來膾炙人口的片鴨、鴨鬆、炒鴨骨之一鴨三吃融匯其中，不用揪桌，一人便能盡享名店廣式片皮鴨宴饗，過癮非常。

比方來自米其林法式餐廳的便當，乍看是一般雞腿便當、豬排便當模樣，但細細嘗來卻能清晰辨察，從食材、做工、火候與風味組成都是Fine Dining頂級廚藝講究與風範，從主菜到各款配菜都分別以不同手法與香料調味料個別處理、烹製、詮釋，味香韻致層次多重多面多樣，回味綿長。

吃著讓人不由讚嘆，即使疫情過去，若還能繼續吃到這樣的便當該有多好。

而我也相信，不管會不會、能不能留下來，這些美味動人之作，無疑大大增益、豐富、拓展了便當的境界與可能性，提供了更開闊也更細膩精深的靈感和思考──甚至，在消費者端，也進一步把向來不脫庶民印象的便當的可接受等級和單價往上拉高……

經此一疫／役，期待未來，我們的便當世界將愈來愈精采、愈來愈不一樣。