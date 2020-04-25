戴天易／重新洗牌！台劇如何於「後肺炎時代」超前部屬

新冠肺炎肆虐全球，台灣的防疫能力雖然有目共睹，但藝文產業的衝擊還是不小。因此，文化部在年後加速「節目製作」、「超高畫質」、「綜藝節目」…等各補助案的推進，甫成立的文策院也提出「文化內容開發產業領航旗艦計畫」助攻藝文產業。除此之外，身為民間企業的我們，也應當負起提升台灣內容於「後肺炎時代」競爭力的責任、避免在產業恢復之後出現「斷鍊點」。因此疫情期間，逆勢成長的「宅經濟」，正是各產業的兵家必爭之地。我認為在這個時機點，最重要的就是「IP內容養成」及「培育各領域的人才」。

雖說國際平台興起讓台劇不再受限於「西進」的限制，但綜觀華語市場，中國版權賣賦依舊是相當可觀的。「內容」必定是未來市場所需，現在正是大量發展IP的最佳時機。但以台劇現況而言，成熟故事、編劇是短缺的一塊。為了補足這個斷鍊點，從去年開始，我開始將IP開發切成三塊：一是「短程IP」由目前線上的編劇發展12-18個月能完成的作品，無論是改編故事或是原生內容，加緊腳步搶占未來市場空缺。二則是「長程IP」將培養好的故事、編劇潛力股，再用製作團隊的經驗作輔助，以24-36個月期程的作品為主，不僅培訓人才、也能遞補上前人所開闢的台劇版圖。而現今面臨疫情考驗，也再次驗證了，我們在去年執行的策略是正確的。

再者，第三我們思考的是「IP延伸的商品與價值」，IP的價值絕不僅止於各類型的影視產品（電影、微電影、影集），而是故事元素的拆解運用。以《食尚玩家》為例，我們不以短版正片或側拍花絮作為新媒體素材；而是將「IP與網路型態影音」結合作成新的產品，而後甚至再將「IP與品牌」作結合，開發並上架電商平台，將IP多元運用，增加開流。

圖／擷自facebook。

我們體認台灣原生IP的珍貴價值，除了既有節目的內容發展外，我們也在今年第一季開始籌備將《女人我最大》跟《食尚玩家》這兩個原生IP，規劃成為戲劇節目，創造更多IP產能。對我們來說，目前的嘗試，成效是不錯的，儘管在疫情期間尚能逆勢成長，後續的發展也更令人期待。

其實從去年至今，台劇也培養出不少成功的知名IP，以今年金鐘幾部熱門作品為例：《想見你》與騰訊QQ音樂合作的音樂會吸引超過142萬人次觀看；《用久柑仔店》將柑仔店場景搬到華山結合觀光產業；而《俗女養成記》、《最佳利益》即將的續作同樣令人期待。

而IP的價值除了版權市場外，更重要的延伸價值便是「造星」，上述的案例成功將許光漢、張軒睿、謝盈萱…等人推上一線寶座，其衍生的附加價值，更能為影視圈發展帶來更多機會及展望。而三立董事長張榮華霸氣喊出即將在北、中、南打造三座大型影城，不僅希望能為台灣拍片創造更好的環境，更是期望延長「戲劇壽命」，讓IP的價值能一直延續下去。

我曾經以為「做好作品、拿獎，就能為產業提升有助益」。幾年下來我發現，其實不盡然，在製作每部戲時，更要考慮它的ROI (投資報酬率)，投資成本與預估回收必須達到平衡且相得益彰，作品的商業性與質感皆是必要條件，台灣影視的「軟實力」在市場上絕對是具有國際競爭力的，要做到面面俱到才能再讓台劇站穩國際市場的腳步且永續性地發展。

我不會將肺炎疫情視為一個機會，畢竟這是全人類的傷痛，也尚未平息；但是我將「後肺炎時代」視為一個新牌局，目前市場正在洗牌，而我們能做的就是「做好準備；超前部屬」靜待傷痛平息後的奮力衝刺。