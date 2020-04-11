陳倩如／台劇從「類型劇」開始的復活

台灣戲劇在所謂的偶像劇時代，曾經風靡一時，然而在韓劇急起直追之後，台劇接連沉寂數年，直到2015年開始堆疊能量（例如《麻醉風暴》、《出境事務所》等等），接續數年（2016年《植劇場》、2017年《通靈少女》、2018年《翻牆的記憶》、2019年《最佳利益》、《俗女養成記》與《想見你》等等），經過多次主軸不同「類型劇」的多元呈現，台劇重新再一次的大復活。

「類型劇」的說法已成近來顯學，而何謂「類型劇」？其實戲劇主軸總不出親情愛情與友情，但若在敘情之餘，對各種背景、時空或者議題有更多著墨，讓情感不再架空而有血有肉，這或可就稱之為「類型劇」，至今已播出兩集的《覆活》，就如同其製作團隊所言以「類型劇」開展。

「覆活」的片頭伊始，就是彼岸花的盛開，點明整齣劇以生死的命運貫穿，人的命運是否就是命定而無法改變？男女主角互相交疊詰問著劇中每一個看似毫無關聯的事件，在辦案過程中，環環相扣，而從開始就一直包裹男主角心臟的彼岸花，每一次的揪心如同感情的糾葛，最終到底如何，答案尚未揭曉，但就此確實吸引了觀眾的關注。

「覆活」的戲劇節奏快慢有致，在整體懸疑甚至打造驚悚的氛圍下，不忘有男女主角莞爾一笑的劇碼：給了佑寬（王子邱勝翊飾演）邀約克葳（任容萱飾演）同睡的輕鬆橋段；導演實拍的場面調度及後製特效的加分，讓劇中出現頻繁且重要的車禍場次，真實感與戲感兼顧，而這齣劇要分別呈現心理的暗黑詛咒與光明救贖，攝影組與燈光組的巧妙搭配，在拍攝時已依據劇情而有所區分，在調光調色的定調上面亦拿捏準確，整體技術面，亦頗有驚豔之喜。

2020年第一季開始，就已經有多齣好戲上演，接著繼續也有許多值得期待的好戲登場，台劇藉由創意的百無禁忌，再次從「類型劇」復活，在在證明，只要題材選擇緊扣人性，台劇始終佔有一席之地，而且絕對可以從台灣出發而侵城掠地。