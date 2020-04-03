繼2013年小宅全面翻修後，最近，我們又召來工班做了些工事，規模雖不算大，但已是六年多來較完整的一次。施工內容除了些許例行修繕外，主要重點是，新增了各種針對咱家貓咪的「防禦設施」。

其實因長年養貓緣故，既有設計原本早就將貓的生活需求酌情納入：比方安置於客用衛浴一角的貓廁、經常出入動線上則有可開關扣合的貓門，陽光與景觀大好處還設了貓榻……

只可惜新家落成之際，已然高壽的老貓小米終究沒撐過來，無福分安享這同時也是為牠準備的「貓家」，徒然留下哀傷的我們每每望見這些安排便慨嘆感傷。

然後去年，新貓miki來到，這些原本寥落閒置的設備終於派上用場，甚是歡喜；只沒料到是，兩任貓咪個性截然迥異，相較於文靜穩重的小米來，對簡直混世魔王般鎮日飛衝奔撞調皮搗蛋、不停闖禍釀災的miki而言，這些舉措顯然完全不夠。

去年專欄文〈貓玩具的逆襲〉裡提到的，為討極度喜新厭舊捉摸不定的貓皇歡心而迎來的滿地貓玩具、訂製貓跳台還只是其中一端，讓我們大為頭痛，非對付解決不可，則是應來自牠血緣裡野性本能的奔放聰明霸道和狩獵習性。

首先是，才沒幾月，幾乎再無門扇擋得了牠，浴室門、儲藏室門、貓門，全找著訣竅一一推開、撞開、摳開。

然後，不管再高再細窄的櫃架全都能一一飛身縱躍而上；且偏偏生就一副大喇喇個性，一點不似前任小米的一任雍容優雅小心翼翼旋身繞物悠然踅走，不但常常粗魯撞下整排東西損失慘重，更令人髮指是，架上哪個物件看著新鮮有趣順眼（或不順眼），便伸魔掌一推落地以供戲耍解悶……

若是書籍等摔不破之物，一一撿起來就罷，偏偏家中餐具器皿不少，且當初設計巧思，為了日常使用都能省力方便唾手可及，極高比例皆是開架陳列……

這下慘了，miki來家近一年，長年陪伴之杯盤壺皿折損無數，一邊兒碎念貓咪、一邊兒趴地撿拾打掃碎瓷碎陶碎玻璃早成家常便飯事，去年秋天出版的器物書《日日物事》裡所述所載，不少都已成昨日歷史；真真刻骨銘心體會書裡數度提及之語：「人與物之緣無常」，哀怨不已。

遂而幾經思量，並和設計師和工班細細參詳推敲後，在不改變太多現有樣貌和既定習慣前提下，門扇加上鎖扣，易碎餐具櫃架則部分安裝門板，無法關門、或還是希望盡量能夠伸手可及者則一一加裝邊條，且為兼顧美觀，選的是透明壓克力材質，並堅持只做淺淺高度，以保持取用上的流暢。

完工後，果然情況大有改善，災情愈來愈零星；且另一出乎意料收穫是，過往每逢地震便難免的擔驚受怕竟也跟著消弭。

小小施作，大大安心。讓我們不禁又多生貪念欲望：貓家之打造可能性還很多，想起過往曾經看著無比心癢，形形色色融入居家牆面與天花，美輪美奐趣味橫生自成風景的貓道、貓跳板，嗯，這會兒，該繼續往前邁進嗎？