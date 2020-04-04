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戴佩龍／後肺炎時代 媒體產業的數位突圍

聯合報 / 文／戴佩龍
「綜藝玩很大」是台灣外景節目指標。圖／三立提供
「綜藝玩很大」是台灣外景節目指標。圖／三立提供

一場無從預期的病毒擴散，打亂了全世界的生活常規，老百姓只能被動面對生命的徬徨無助，當然有一群科學家埋首研發，無所畏懼，正面對抗這看不見的敵人。一場戰役，二種不同心情，作為老百姓的我們當不了科學家，只能在自己生活的範圍下，用我們自己的方式來面對這場戰役，因為只要不倒下去，終究還是得生活，但，我們要如何變得更強大？

根據台灣網路暨電子商務產業發展協會在二月中旬的調查，國內電玩資訊龍頭今年網頁的瀏覽量成長近20%，新推出的影音頻道付費人數成長逾90%；電玩科技業者一月營收增幅超過23%，創十三個月新高，代表人們減少的是外出需求，而不是消費需求，可見在疫情延燒尚不見底的推動下，數位經濟發展的這把火只會越燒越旺，而宅在家的你，終究還是要透過媒體平台來觸及所有的經濟活動，用戶不出門，只要打開電視、接上電腦、把玩手機，雙向網路就會連接客戶的商品庫房和你的銀行帳戶，互相交換彼此的需求。所以當不能大型集會拍攝電視節目時，電視台搞起了雲錄製，歌手在家裡唱歌，透過雲端觀眾評比，一樣可以完成一個音樂競賽節目；不能出門逛商場，車商房產商玩起了VR看車看房，一樣跌破眼鏡賣的嚇嚇叫。可見沒有賣不出去的商品，只有不會賣的人！

台灣媒體產業在肺炎之前就已經叫苦連天，平面媒體首當其衝，數位轉換的速度雖然最早最快，但網路新聞一報，觀眾更沒有必要買實體報章雜誌，單靠數位廣告收入，每一家都在虧損苦撐；電子媒體雖然有24小時的新聞台收視率在支撐，但維運金額龐大，客戶預算逐年轉移降低，一條新聞必須要播10次以上來充新聞量，更不用說製作費逐年降低的影視節目了，如果再沒有NCC要求的最低新播時數限制，台灣電視頻道真不知還有多少自製內容。但電視頻道內容真的賣不出去嗎？一小時的電視節目製作，背後有高學歷的電視台主管督導，有豐富製作經驗的製作公司，帶領至少6人以上的製作團隊，在上億資金打造的專業攝影棚，由超過10人的完整工程製播團隊錄製，集結高知名度主持人及藝人，花費20萬以上的製作成本，再經過三天精雕細琢的剪接、特效、上字、配音，完成了一小時的電視節目播出，結果收視率0.2，大約換回3.5萬元的廣告費，頂多加上一週內不斷的重播，和Youtube上拆回的點閱收入，總收入不超過10萬塊，然後丟到片庫裡不再見天日，這就是一個節目的日常，難怪電視台不賺錢。相對一個15分鐘的網路代班節目，3人小組包拍包剪，帶領二位主持人到客戶店頭玩玩鬧鬧，不但有可觀的商品費用置入，並精準觸及用戶的訂閱需求，點擊數輕鬆衝上20萬，面子裡子兼顧，這也是網路節目的日常。

但我們能說電視節目的製作人員比不上網路節目製作人嗎？網路節目製作人幾乎都是從電視節目轉戰出來的，論能力，絕對是不分上下，差別只在媒體環境的不同，以及主事者的心態問題。電視台家大業大，有一群精準的業務人員精算每段節目的收視高低，依此向客戶收取廣告費，曾經這是電視台最主要的獲利來源，也因這對業務員來說是無本生意，因為節目成本是節目部門承擔，業務部是淨收入，其中也包含了業務員自己的獎金，可以說得來最為輕鬆，因此需要耗費大量精力和時間的專案業績收入，就不是主要的營收管道。網路節目相反，沒有收視率的廣告收入，因此每一個網路節目的最大收益，都是針對客戶客製化製作，以賺取置入費用，雖然置入費用普遍較電視節目低，但製作成本也低，比較起來反而是淨獲利。

這樣看來，電視台不就是穩賠的了？其實不然，電視台的資源太過豐富，端看主事者會不會導入數位運用。例如品牌IP化，如綜藝玩很大、女人我最大、食尚玩家，週邊商品商機無限，都已經充分獲利；再來如影像數位化，如東森躁咖、東森娛樂館、三立Vidol，都已經將影音數位化到另一平台並且獲利，更甚結合電商平台，延伸獲利的長尾效應。

李嘉誠曾回應馬雲，手頭上一定要有一樣產品是天塌下來都能掙錢的。電視本業不會死，還是有在賺錢，不然台灣一百多家電視台早就倒光了，但要如何擴展營收的觸角，先期投資，等待時機收割。03年的SARS，造就了淘寶的崛起，大陸媒體預測，這次的武漢肺炎亦將帶動電商、短視頻、遊戲、線上教育、知識付費等線上項目，達到空前發展的機運，甚至”井噴”！疫情一定會趨緩，但時間多久沒人敢說，如能像鋼鐵部長規劃的超前部署，才能在後肺炎時代，吃下消費大爆發的果實。

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