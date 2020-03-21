戴天易／小心入坑！《梨泰院class》有著偶像外表的精緻八點檔

今天推薦由朴敘俊、金多美、權娜拉主演的電視劇《梨泰院class》，其實是因為某次好不容易落得清閒的假日，《愛的迫降》也尚未更新，我點開這個看起來像是YA片感很重的劇名。

必須承認前兩集對我來說有點失望，一個窮小子為了報殺父之仇的懸念，以現在觀眾的胃口的確太低估了一點。前兩集用了很大的篇幅在鋪陳男主角朴世路的復仇之路，也介紹了美得令我驚艷的女主角吳秀雅出場，但除此之外，前兩集大部分劇情，並沒有太多引人注目的亮點，令觀眾只能囫圇吞棗地帶過。

朴敘俊在「梨泰院Class」中的栗子頭造型受到討論。圖／Netflix提供

我有點不死心點開第三集，那個長得不算漂亮的金多美正式出場了。她飾演的角色叫做－趙以瑞。這個角色我打算用一整段來介紹她，未成年的高人氣網紅，被診斷有「反社會人格」，因此行為乖戾、囂張、為求目的不擇手段，肯定是個來破壞男女主角之前純愛的反派角色，沒想到她竟然才是女一，我這才放下手邊的碗盤，開始目不轉睛地一集集地追了起來。

做戲也有些許年頭了，從沒想過一開始就要形塑一個一開始就讓觀眾反感的女主角。趙以瑞說話不加修飾但卻總是直擊人心；做事不擇手段卻總是堅持自我，她總在犯錯之後，用她的骨氣一秒融化觀眾的心。而我印象最深刻的是她對著掃她出門的媽媽說：「我不會依靠別人的夢想，也不會背負妳的夢想，我自己選擇的生活，就是我的人生。」為了夢想離家出走，多麼俗艷的戲碼，卻被這個豐富的人設給救贖了，我眼眶含著淚，再次掉進韓劇的狗血坑中。

金多美在「梨泰院CLASS」劇中髮型別具特色。圖／Netflix提供

其實《梨泰院class》的劇情內容並不是我本篇想討論主題，近十年來台灣的戲劇，朝韓劇看齊的原因無非是他們一部接一部創造出話題與新的明星。而整個亞洲市場誰不想再造下一個孔劉、下一個全智賢。但回溯近年最有魅力的角色，我想不得不提到《AV帝王》–黑木香、《四重奏》–卷真紀、世吹雀，這幾部在網路引起不少話題的日本作品，成功塑造了一個更大膽、更誠實、決不允許只是「溫良恭儉讓」的女主角。

近期討論度破表的「愛情燒腦」神劇《想見你》結合愛情、懸疑推理、穿越及時代背景等元素，我認為是2020目前台劇躍上國際的代表作。在這個戲劇百家爭鳴的年代，國際平台一年上架上百部作品，要做到如《想見你》這樣全新的內容及世界觀，恐怕不是一件容易的事。但我認為舊套路不是不行，「舊瓶裝新酒」才是關鍵。《梨泰院class》男主角的復仇之路只是個藥引；一個吸引觀眾追劇的動力，細看之後本戲談得更是韓國的社會、種族問題、性別平權及梨泰院的酒吧文化，都是主創團隊想傳達給觀眾的訊息。因此我認為就算內容再灑狗血或是容易臆測，本戲都已經是一部相當成功的作品，有著偶像劇的華麗包裝，有吸引觀眾的主軸故事足矣，在這部商業作品裡，我看到的是對於戲劇的想像，以及時裝劇所背負當代歷史意義。

近幾年下來我已經不以成功操作類型劇而自滿，畢竟好的創意總是能隨著不同的時空之下而產生不同的人文故事。八點檔連續劇在台灣市場一直以來都佔有相當大的比重，大眾總認為劇情他灑狗血只是茶餘飯後消遣的節目，聽聽聲音也就罷了。但試想若是能有更充裕的時間把「時事梗」轉化爲「社會議題」，在茶餘飯後消化的時間，輕鬆地觀看一部饒富意義的八點檔，誰說台劇不能做出另一部屬於自己的《梨泰院class》呢？