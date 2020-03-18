吳永誠／充滿先端科技的車站

日本東京的環狀鐵道路線山手線在3月14日迎來相隔49年的新車站「高輪ゲートウェイ（Gateway，中文直譯為「高輪入口站」）」，在漂亮的建築外觀和內裝外，還運用了許多最新IT技術和設備，可說是座能展望未來的車站。

這座位在田町和品川之間的新車站，從興建開始到後來的命名都充滿話題性，還請到著名建築家隈研吾來設計，以摺紙為概念創造出挑高的大屋頂，並大量採用木建材營造和風意境，但這座引人注目新車站所運用的IT科技，其實也很值得一探究竟。

首先是和乘客最相關的購票和進站，售票機上方的路線圖，改用多面大尺寸LCD螢幕來顯示，能夠定期切換日語和英語畫面，避免同時顯示兩種語言使得字體過小難以辨識，未來路線圖若有更動也能快速更新。新型的驗票閘口除了留有QR-Code掃描區，IC票卡感應區和螢幕也移到側面並傾斜設置，好讓小朋友及身障人士易於操作。

在乘客的導引上，導入了由凸版印刷株式會社所開發的多語言AI電子看板，讓乘客能與畫面中的虛擬人物進行對話，回答有關車站內和周邊設施的問題，或是介紹特產商店資訊；藉由多語言翻譯引擎，還可以翻譯日語、英語、韓國語和中文等四種語言。車站內也引進了無人商店，讓乘客自行選物再用電子票卡結帳，最多能同時讓10到15人入店購物。

在車站的運作和維護方面，引進了由不同公司開發的多種類機器人。例如警衛機器人可以依事前設定的移動路線在車站內巡邏，若從內建的相機經臉孔辨識後發現通緝犯或是走失的孩童，就會通知站員做進一步處理；清潔機器人在工作時會隨時偵測周圍狀況，若有人靠近就會暫停運作；至於移動看板機器人就像是行動看板，會在站內自行移動做訊息傳達和廣告宣傳；移動支援機器人則是能協助載運行動不便的乘客。多樣的機器人陣容不但節省了人力，也成為車站的一大特色。

除了上述乘客能直接感受到的設備，在不容易注意到的地方也都導入了新技術，車站內所使用的LED燈光照明系統就是一例，可依據季節、時間和天氣來調整色溫，像月台區的照明能依據太陽的移動在5000K到3000K之間做變化，白天注重與外界穿透進來自然光的協調性，晚上則是以燈泡色營造出溫暖的氣氛。為了避免過多的線路會破壞建築的美觀，採用了PLC電力線通信技術直接由電力線傳遞訊號來控制燈光，也避免走無線方式會受到車站內各種無線電波干擾的可能性。

或許有人會覺得，不過是一座車站，沒有這些看似花俏的東西一樣能運作。這樣說也不能說錯，但是科技的發展不就是要解決問題，進而提高生活品質嗎？趁著新車站的興建，導入最新的IT技術，也是一種科技實力的展現。