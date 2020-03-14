蔡妃喬／從甄嬛到房似錦　「安家」孫儷的女人生存哲學

大家對於孫儷的最深印象，應該來自於那個為了父親入宮一路向上攀爬的甄嬛。在綿長的後宮歲月，她不僅得步步為營防著其它嬪妃們串通的心計、更得小心越了皇帝心中純元皇后那條界線。前半段，從「莞常在」到「莞嬪」，我們看見了孫儷為甄嬛加添了獨特的韻味和血肉；後半段當帶髮修行後回到宮裡的進化版「熹貴妃」出現，眼看為愛而不得而變得冷血無情只為復仇的六宮嬪妃之母，孫儷的表現更是令人感觸良多。

就女性觀眾的情感面來說，甄嬛身為女人為情深陷後宮爭奪的情節高潮迭起，看來十分過癮；但如以職場學來說，甄嬛從初入宮、見到大老闆皇上被寵愛後，一路過過關斬將，曾被如此重用高昇、又那麼輕易的被質疑貶離，最後還是得靠自己的力量爬上權力顛峰，這又何不是職場裡的另一種縮影？難怪孫儷的甄嬛形象不容替代。試想，如果甄嬛那樣的女子如此生活在現代，會是個什麼樣的人呢？歷經九年，我們看見了孫儷卸下了後宮華服換上了幹練工裝，剪了一頭短髮，從甄嬛化身獨自到上海闖蕩的房仲銷售女王「房似錦」，奠基在這個角色的女職精神，就是”不要委屈至少周全自己”的基礎。

孫儷之前的古裝劇總比時裝劇備受關注，從戰國《羋月傳》到清朝《後宮甄嬛傳》再到民初《那年花開月正圓》，以時裝造型面對觀眾，已然是七年前的《辣媽正傳》，卻不如古裝受到好評。這回她演出改編自日劇《房仲女王》裡的女主角房似錦，電視劇從《賣房子的人》又到上檔前改名為《安家》推出，還遇上了新型冠狀病毒肺炎，本以為在傻白甜萌寵劇盛行的年代中，《安家》應該無法有個什麼火花，沒想到因為劇中與生活密切結合的劇情，深獲觀眾的喜愛，孫儷樸實無華的職場女性角色大獲好評。

《安家》播出一周兩岸三地已經上看8.5億的實際點擊。為什麼講述大都會區的房仲銷售業者的職場劇，可以跨越地域讓大家如此共感？

第一點是職場學。如同《後宮甄嬛傳》衍生的「從菜鳥到終極CEO：甄嬛傳裡的職場啟示錄」、「甄嬛傳華妃早知道該多好的道理：這些職場地雷千萬不要踩」「后宮甄嬛傳教我的80件事」…在《安家》更如實的把現代職場學直白的呈現眼前。房似錦是被總公司空降到店頭來拯救業績的新店長，狼性的她與佛系店長（羅晉飾演徐文昌）做人處事態度大不同奠基了職場的雙線衝突。一個女性隻身到大城市打拼，必需得冷酷無情才能自保往上爬，她對公司的要求二話不說配合，每天穿著超低調制服上班，對員工不假顏色訓斥、為業績不近人情搶單，沒有她賣不出去的房、也沒有她滿足不了的客戶，雖然業績很好，但她無法融入團體，就只適合單打獨鬥。

相較徐文昌店長，表現上看起來雖然優柔寡斷，被房似錦稱為「沒有能力的善良是軟弱是假慈悲」的他，對外不僅受到客戶的深度信任，對內更帶人帶心，底下一群員工剛好可以反映到現代五大員工類型，花瓶的草莓族、不好搞定的TOP SALES、能混就混的老油條、正經八百的沒特色、想拚的卻沒能力……房似錦看不慣這些人養著、但徐文昌卻懂得體恤每個人、用鼓勵替代責罰，讓他們在離鄉背井的職業生涯，朝向正確的價值觀發展。怎麼才能成為一個好主管？如何在公司要求和個人間找到平衡？怎樣可以在業績達標卻又不昧著良心？這些都是職場人士看了《安家》能夠感同身受的部分。

羅晉飾演徐文昌。圖／摘自電視劇安家微博

第二點是接地氣。在台灣，有超過4000家的房仲業者、將近4萬名的房仲銷售人員在為這個社會服務，平均每月約有1.9萬人新增成為房貸一族，更有將近7成房屋被高齡族群讓下一輩，不當屋奴扛房貸轉為三等「等房」 、「等繼承」、 「等換房」，因此「買房賣房」這個普世性的議題，很容易觸動了觀者的生活經歷認同。例如劇中提到賣了一輩子包子豆漿的父母，為了讓兒子娶媳婦攢錢以全額付清買房，卻只在房產證上落下了兒子和媳婦的名字而落得未來無所居；也有雙薪夫婦為了出生的第二個孩子，想辦法換大房，要夠便利、要好學區，卻面臨房貸的壓力；也有要替小三買房、為了擋煞買房、有錢只想搶到超豪宅的大戶……無論所處何第地，夢想有套自己的房子幾乎是每個人心中的願望，攢夠錢買房更是人生中的大事，而能進階換房一族的更代表了經濟程度的提升，透過《安家》基本上就像看了場房產教戰守則，讓觀眾在看戲之餘，能學到如何更準確而且超值的找到自己想要的房子。而劇中所提「房子不光是房子，因為裡面裝著的是家」的說法，更是讓現代情感漸薄的社會人情，有了更深刻的領悟。

最後一點，則是人性。《安家》的寫實就在於它沒有霸道總裁也沒有企業家事，裡面提到了「在這樣的大城市裡頭，每個人都挺艱辛的」完全表現出平凡如我們出社會後打拼的那種即視感。孫儷演出的房似錦，是個出生就要被丟掉的女孩，靠著自己打拼賺錢，卻被親生母親當提款機無限額度的要錢，但她總咬著牙想辦法讓自己活得好，既然不能靠別人，只能靠自己想辦法。前程似錦嗎？房似錦聽著徐文昌細數員工的背景，感嘆「每條光鮮的裙子背後，都有一個被不經意勾破的洞。」相信所有靠自己奮鬥的女性觀眾，都會被這看似輕鬆卻辛酸的句子而有所感觸。

九年前，孫儷飾演的甄嬛曾說：「人情世故的事，既然無法周全所有人，那也只好周全自己。」九年後，孫儷飾演的房似錦直白的剖析自己：「沒有錢就等於沒有安全感，賺錢是唯一安全感的途徑，賺錢是必需品、快樂是奢侈品。」同樣的女人，在不同的年代，都為了大環境中的生存而奮鬥著，不同的是，在深宮裡的甄嬛，沒有可以共患難的真情讓她所有依靠，只能奔著狠毒下去；但在《安家》裡的房似錦，卻有一群在爭鬧當中從可惡變可愛的員工相伴以及洞悉人心還擁有著良知初衷的溫暖徐店長看顧著，那活著不順心、看似堅強卻渴望安定的女人，應該在跌跌撞撞後能夠獲得她應得的幸福吧！《安家》說出了大城市裡各種奮鬥生活的百態，最終都希望能擁有簡單穩定又溫暖的生活，或許這是觀眾追劇時共感度高的原因吧！