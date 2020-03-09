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王祖壽／阿爆 傾聽母親的舌頭

聯合報 / 王祖壽（樂評人）
阿爆專輯「Kinakaian 母親的舌頭」。圖／那屋瓦文化提供
阿爆專輯「Kinakaian 母親的舌頭」。圖／那屋瓦文化提供

阿爆新歌演唱會是在除夕前的1月中旬舉辦，彼時鼠年疫情尚未爆發，台北Legacy在寒冷的冬夜裡擠得水洩不通，老實說我很意外。

無論串流、分流、逆流…如何改換潮流，語言仍然是歌詞傳遞意涵的不變渠道，阿爆（Abao）排灣族本名阿仍仍，「母親的舌頭」是她第2張排灣語新專輯，當晚並非在家鄉的族人同樂會，但現場大多數人即使不懂歌詞語言，也一樣沉浸在她的歌聲裡，人潮站位甚至讓陌生的彼此近距感染愉悅的氛圍（此刻的確難以想像）。

阿爆的歌曲並不深奧，歌詞呈現排灣族家庭吃什麼、用什麼，談戀愛、生孩子，唱歌跳舞、加油感謝，打零工口渴在雜貨店喝飲料先記帳，被老闆老友追帳…，無非生活瑣事，阿爆魅力來自天生的音色歌喉，舞台自然散放的開朗，現代音樂融合古調的思維氣韻。

「加油吧」重拍節奏穿梭排灣族唸歌音腔，轉入阿美族傳統歌謠美好的日子，悠揚、大器、神往。「無奈」女聲迷惘的新腔穿越排灣古調，不同族群與原住民青年戀愛之間的眉角，排灣語tjakudain（能怎樣呢）從阿爆口中流露的無奈，與李英宏以台語（你毋答應）的焦急，適巧同音的對應，你來我往音韻自然生動、合拍。

喜歡聽歌的人對阿爆＆Brandy組合的國語專輯仍有印象（2003），但直到「東排三聲代」（2014）阿爆以排灣族母系組合的原住民語專輯重出江湖，才又接上歌壇軌跡，這張排灣族古謠專輯說明阿爆承自家族的音樂能量，她的母親愛靜（Ayzin）也出道了，埋下「媽媽是歌星」的種子。

兩年後阿爆的第1張原住民語創作專輯「女人」，她在歌壇快速蛻變，結合R＆B、嘻哈律動給原住民語專輯帶來流行感，用詞生疏的創作關鍵在母親有如排灣族字典，收錄阿爆在電話裡和母親討論作詞細節，很像家常聊天，聊著聊著聊出母親對女兒說：「我在準備我的CD呀」，老人家夢想和現實脫節的可愛，令女兒忍不住大笑。

母親不可或缺的助力，3年之後，在阿爆第2張原住民語創作專輯「母親的舌頭」起了更大的作用，同名排灣語歌曲「kinakaian」阿爆從低喃開展，重拍節奏如心跳，音腔隨副歌排灣族古謠悠揚升起，無數低語彷彿是母親腹腔聲聲呼喚，音場轉換自然舖陳起阿爆唱歌的能力與魅力。

尾奏弦樂切入眾多母親的話，族語台語客語外語無論聽得懂聽不懂一句接一句，無非都是母親們最日常最無私的關愛絮語，其中一聲：「長大後還會抱我、親我嗎？」，你會不會想起孩提時代聽到的第一首兒歌，出自母親的舌頭，無論什麼語言，無關流不流行，隨風飄散卻永生難忘。

原住民語 排灣族 語言

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