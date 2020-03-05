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評飲食／美國的第三波美食評論潮流？

聯合報 / 高琹雯 LIZ，美食作家
飲食區分地方習俗與風味，並融入歷史、文化等視角。 圖／聯合報系資料照片
飲食區分地方習俗與風味，並融入歷史、文化等視角。 圖／聯合報系資料照片

《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）現任餐廳評論人是Soleil Ho，32歲、女性，越南裔、酷兒、泛性戀。和其前任Michael Bauer的白人中產男性身分一比，Soleil Ho上位，象徵美國的美食評論已進入一個新時代。

華盛頓郵報》（The Washington Post）在一篇針對Soleil Ho的專訪中，簡述了美國美食評論的三波潮流：第一波是白人評論家，為權威媒體評鑑高級餐廳，偶像化法國廚師，推崇正式餐飲，代表人物就是《紐約時報》的Craig Claiborne。第二波加入了個性與觀點，代表人物有Jonathan Gold、Ruth Reichl、安東尼．波登等人，雖然仍以男性、白人為主，看待異國飲食與文化的態度卻更開放，更精準區分地方習俗與風味，並融入歷史、文化、政治等視角，成為讀者認識世界的窗口；然而，相對於這些異國文化，他們仍是局外人。

第三波或許可謂Soleil Ho。她成長於紐約的越南家庭，單親媽媽帶大，從小吃祖父祖母做的越南食物，也吃在美國能取得的各種餐點。大學畢業後，她曾在有機農場工作，也曾在美國各地當廚師；當她媽媽去墨西哥的Puerto Vallarta開餐廳時，她也跟去了，一邊從事自由寫作與線上有聲節目（podcast），一邊進廚房幫忙。她在波特蘭的一間餐廳當主廚時，經歷過資方的種族歧視與騷擾，那些憤恨與挫折，是她製播「種族主義者三明治」（Racist Sandwich）此一podcast的動力。

現在你明白Soleil Ho成為傳統大報餐廳評論人的意義了嗎？第三代移民、性向多元的年輕女性，坐上權威的位置，指點人們吃喝。

「指點人們吃喝」這說法又太欠缺使命感了。作為長年關注種族、性別、階級與食物的交互作用的餐飲工作者， Soleil Ho心裡盤算著各種大議題：文化欣賞（appreciation）與文化挪用（appropriation）的界線為何？食材與勞力的真實成本該如何計算？如何讓餐飲產業變得更無障礙、公平、公正？如何推動美食評論一行前進，彌補過去的缺失？

她砍除了《舊金山紀事報》的星級評等制度，因為她評鑑的對象兼含塔可與分子料理，「星級制度將這些餐飲類型放在同樣的光譜上，使它們蒙受損害」；當她在餐廳上廁所，她會注意洗手間是否性別中性；她關心一間餐廳對於身障者的友善程度，以及菜單上是否有足夠的植物性（plant-based）菜色。

改變世界靠不了一人之力，改變卻正在悄悄發生。《華盛頓郵報》的專訪還提到，除了Soleil Ho，《洛杉磯時報》由Jonathan Gold遺下的食評空缺由Bill Addison與Patricia Escárcega填補，《紐約時報》由TejalRao擔任新設的加州食評，「他們將一起把美國美食媒體的重心往西邊挪。」不只如此，非白人、女性的食評家愈來愈佔據重要地位：Patricia Escárcega是在南加州長大的墨西哥裔女性，TejalRao是青少年時移民美國的烏干達與印度混血女性。新官上任三把火，Soleil Ho於是開鍘了。人頭落地的是加州聖殿、「從產地到餐桌」的重要推手「Chez Panisse」餐廳。（未完待續）

紐約時報 華盛頓郵報

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