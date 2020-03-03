吳永誠／網路購物的運費該誰付?

網路購物盛行，很多運作方式已經變成常規，像是達到消費低標才免運費，商城型的網站則是依結帳和配送方式而有不同的運費計價，要是更動了遊戲規則可能就會帶來衝擊。日本近來就發生網購運費的風波，主角是商城類的大型購物網站樂天市場。

營運樂天市場的樂天，決定從2020年3月18日起實行一致性的免運費政策，消費者只要購買金額含稅超過3,980日圓（離島和沖繩超過9,800日圓，部份大型商品除外）就可免付運費。對消費者看來是很不錯的決定，問題在樂天要求由開店的賣家來負擔這筆費用，不甘心的賣家就聯合起來向公正取引委員會（類似台灣的公平交易委員會）申訴，指控樂天濫用其優勢地位。

樂天會強行推動這項政策，主要原因還是在競爭壓力。根據市調公司日本尼爾森的調查，去年四月日本亞馬遜的使用者有5,004萬人，而樂天有4,804萬使用者，兩者間有著激烈的競爭。日本亞馬遜有自營販售和商城兩種業務，在自營方面，消費者只要年繳4,900日圓成為付費會員就享有購物免運費優惠，一般會員每次購買超過2,000日圓以上也是免運費。相較之下，樂天市場的運費就顯得極為混亂。

以商城形式經營的樂天市場，運費金額由各店家自行訂定，難免讓消費者感到困擾。有些投機取巧的賣家，為了能在價格排序時出現在前面順位，或是以低價吸引目光，就故意設定比較低的賣價，再用較高的運費補回來，讓消費者有被耍的感覺，下單前還要花心思去比較價格，長久下來更會留下不好的印象，認為樂天的價格和運費都比較貴，乾脆就去別的地方購買了。

以樂天自己做的調查，曾經因為運費相關問題而放棄購買的消費者多達七成，而過去三個月對平台最不滿的也是搞不懂運費的計算方式。考量到電商巨人亞馬遜在歐美許多國家都是獨大的局面，為了與其競爭，才以強硬的態度來推動免運費政策，減少顧客的不快感，進而強化品牌力量和消費體驗，帶動整體銷售業績的成長，但是在平台開店的業者可就不這麼想了。

由於每間店家販售的產品和訂價策略都不同，有些東西利潤高，有些純粹是薄利多銷，如果還要吸收運費，搞不好賺不了錢甚至賣愈多賠愈多。再來是平台上約五萬家店，很多都是小型業者，樂天市場對他們而言是很重要的銷售通路，就算不認同免運費政策也不容易離開，真是進退兩難。

後來公正取引委員會在2月10日對樂天做突擊檢查，調查是否違反獨占禁止法，一度讓該公司股價在盤中大跌3%。或許是感受到壓力，樂天除了把「免運費」改稱為「含運送」減低外界的反感，也決定對無法接受免運費政策而要退出的店家以比例來退還半年一簽的開店費用（原本是不退費的）。

物流在電子商務中扮演著重要的角色，無奈大家都不太想付運費，成為電子商務持續發展中一個有趣也值得思考的現象。