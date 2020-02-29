于國華／真珠般華麗的蛋糕

聯合報 / 于國華（文化觀察者）
深藍咖啡館的千層蛋糕，從選材用料到製作，處處用心。 圖／于國華提供
深藍咖啡館的千層蛋糕，從選材用料到製作，處處用心。 圖／于國華提供

走進台南深藍咖啡館旗艦店，經歷了一場神話。清水模建築像個半開的巨大貝殼；正門口圓形店標，是臥在蚌貝裡的真珠。暖陽輕風中，看著腳下水池倒映天光，我不禁神往，此地此刻，該有維納斯誕生？

一對姐妹的好情感，交織出深藍咖啡館的生命。二十多年前，姐姐林昭吟接手賣套餐的網咖店。妹妹林美吟在東京學設計，看到日本許多專業甜點咖啡館，相約前往觀摩。姐妹在東京吃著千層蛋糕，夢想開始萌芽。昭吟不懂甜點，從日本搬回來食譜反覆練習；經過半年摸索，掌握關鍵技術，做出柔韌薄透的可麗餅，再堆疊成為千層蛋糕。

源自歐洲的可麗餅，麵粉加水、牛奶、雞蛋，不發酵直接烘烤，簡單的配方流傳一千多年，卻在日本發揚光大。多層可麗餅堆疊、薄餅間抹上奶油，就成為千層蛋糕；餅愈薄、層愈多，口感愈緊實濃郁，也要付出更多工時。深藍咖啡館用鐵鍋烘餅，薄可透光；奶油塗層輕勻，口感柔潤不溼膩。以重量做標準，一個法式經典千層蛋糕，需要堆疊35到40層薄餅！

美吟說，當初看上千層蛋糕，因為它美味但耗時費力，不會有很多競爭者。深藍咖啡藉著千層蛋糕成功轉型，即使美國千層蛋糕名店來台拓展，眾多食客依舊鍾情於深藍咖啡館。

除了耐心，昭吟還有靈敏的味覺。為了得到滿意食材，她用五年尋覓法國栗子、十年等到高海拔草莓，還用了大溪地珍貴香草筴；食材保鮮同樣重要，牛奶、雞蛋、巧克力等，各自呵護在不同溫溼度的專屬冰箱。「長輩提醒，做生意這樣用料會虧本；但我必須對得起味覺，」昭吟說，店裡不會刻意標榜食材，只是盡心地表達誠意。

在深藍咖啡旗艦店，除了建築本體之外，從包材到裝潢的大小設計，展現著林美吟留學十年、加上多年實務歷練的品味。外帶區的冷藏櫃從日本訂製，不同口味的千層蛋糕、乳酪蛋糕、布丁蛋等，運氣好還有蘋果切片製作的甜點「一顆蘋果」，分別陳列在玻璃鐘罩裡，每一款都像精品般醒目。

挑個座位、選好甜點，服務員推來飛機用的餐車，蛋糕上桌正是最好的溫度。我從千層蛋糕尖端下手，用平鈍的叉子縱切，斷面的層層薄餅整齊乾淨。吃到蛋糕末端，圓弧邊緣很俐落，沒有過多的薄餅延展和垂覆。我用叉子逐層挑起，吃一層、少一層，滿足感卻層層的增加。

因為對一粒砂的不妥協，蚌貝以真珠質層層包覆，成就真珠的光潤與圓滿。為著口味的不妥協，千層蛋糕是耐心和毅力堆疊而成的美味。如真珠般華麗的千層蛋糕，是誕生在深藍咖啡館的維納斯。

咖啡館 甜點

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