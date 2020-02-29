麥若愚／從車諾比核爆到武漢新冠肺炎 30多年歷史警世仍沒改變

在武漢肺炎 (新冠肺炎)疫情肆虐全球的今日，看金球獎最佳迷你影集「核爆家園」 (車諾比)，會有很大的感觸。這個發生在1986年俄國近代歷史上最大的浩劫，時隔30多年，社會主義碰到天災人禍的應變方式，似乎有公式可循: 管理機制不當、人為疏失、隱密災情、吹哨者、封城、無辜百姓大量死傷、國際檢討虛擬應付---，到最後才是國內審判去官免職懲處判刑。

隨著串流影音不斷做大，龍頭Netflix原創影集與原創電影愈發生猛，今年奧斯卡就出現「愛爾蘭人」、「婚姻故事」、「教宗的繼承」3大強片襲捲提名; 還好傳統有線電視的鼻祖HBO也還能拍出「核爆家園」這樣的鉅製守住半璧江山，5集的英美合拍」劇，去年先拿艾美獎最佳迷你影集，今年再攻下金球獎。

「核爆家園」是齣沈重的迷你劇，1986年蘇聯未解體前的封閉舊社會，烏克蘭小市鎮普里皮亞季的早期老式核電廠，核爆災變後的煙霧粉塵，整齣劇集的色調以灰暗陰沈做基石，在觀影視覺不做美感的前題下，HBO以重現歷史、警世寓言，避免核能成敗重蹈覆轍，尤其不論反核或擁核的年輕族群可能根本沒碰觸過這段核變歷史，歷史警世應該是這齣劇能連拿艾美、金球兩大獎的主因。

電影「1917」以逼真的壕溝斷壁重現一戰戰場，「核爆家園」雖是劇集，但製作規模不遑多讓大成本電影，莫斯科與烏克蘭搭景拍攝加特效，讓車諾比廠內反應爐運作、爆炸後核廠崩塌、飛濺瓦爍中含有鉅量輻射的石墨、以及先裂焰熊火再黑霧粉塵的高空、直升機冒死投放砂硼滅火等場景，鮮活逼真呈現。5集5小時的劇情緊湊段落分明，首集先舖結尾梗接著事故爆炸，第二集救援與居民大撤退封城，第三集撲殺與展開能源核物理調查，最後是事件始末還原與法庭審判。

「核爆家園」將震撼世界的「車諾比電廠」事件搬上螢幕。圖／HBO提供

車諾比核爆事件中，呈現當時蘇聯共產社會主義下的各種弊端:包括興建核廠用較便宜材質、核廠內部官僚體制、出事後官官相護掩蓋真相、欺上瞞下封城切斷對外通訊、封鎖外媒不能對國家有負面影響，交織出一個秘密與謊言的網。全劇最終法庭審判時一句台詞特別經典「每撒一個謊，就欠真理一個債，遲早這些債是要償還的。」這些環節放諸新冠肺炎的散佈與處理，應該又是一次警世。

「核」劇三位提名艾美金球男女主配角獎的演員都大有來頭:飾演危機處理與關鍵調查核物理學家的英國男星傑瑞德哈里斯(王冠)已獲金球獎視帝; 飾演蘇聯能源局領導的瑞典男星史戴倫史柯斯嘉是柏林影帝; 「破浪而出」提名奧斯卡的英國女星艾蜜莉華森飾演的核物理學家最特殊，是全劇少數虛構的角色，她代表當年許多想為弊端發聲的正義之士。