聽新聞
test
0:00 / 0:00

馮亞敏／一位音樂與衣著同樣精彩的傳奇巨星

聯合報 / 馮亞敏（時尚觀察家）
喬治麥可簡直是80年代的時尚教科書。 圖／馮亞敏提供
喬治麥可簡直是80年代的時尚教科書。 圖／馮亞敏提供

音樂與時尚同屬於流行文化的一部分，兩者的關係密不可分。從1984年的兩首大熱門單曲「Wake Me Up Before You Go-Go」和「Last Christmas」之後，喬治麥可（George Michael）這個名字，成為80年代流行的指標。

80年代的時尚，講求的是濃郁的色彩，充滿個人意識的標語T恤，這些在「Wake Me Up Before You Go-Go」的音樂錄影帶裡，都被完整的記錄下來。影片中喬治麥可身穿印有「Choose Life」的白色T恤，配上白色合身牛仔褲；或是另一個粉紅色T恤，加上黃色針織手套，以及藍白相間運動短褲的造型，簡直是80年代的時尚教科書。

80年代在文化上，是最絢爛豐富的，當時的人們沒有經濟衰退，沒有全球暖化，就連後來致死率極高的愛滋病，在那個年代都尚未開始瘋傳。所有的理想或是幻想，只要是你想得出來的，都有可能實現。

「Last Christmas」裡，喬治麥可那頭男士法拉頭，現在看起來老土，當年也是紅極一時。俊俏的外表，迷人的嗓音，加上完美的身形；喬治麥可正是時尚和音樂的潮流先鋒。

時尚設計師經常以音樂偶像為靈感來源，創造出一整個時裝系列；然而可以做為靈感繆思的男歌手並不多：麥可傑克森（Michael Jackson），王子（Prince），再來就是喬治麥可。他的經典造型不計其數：只掛單邊的大十字架耳環，飾滿流蘇的皮夾克，在一套正式的男士西裝裡，搭配上一副吊帶，或是以繡有USA字樣的黑色騎士夾克，搭配黑色露指皮手套，白T恤與藍色牛仔褲；各種造型在今日看來，依舊經典。

1990年的單曲「Freedom! 90」，更找來了當時身價最高的五位超模始祖：Naomi Campbell，Linda Evangelista，Tatjana Patitz，Christy Turlington和Cindy Crawford，一起參加音樂錄影帶的拍攝工作。可想而知，這首歌一推出，立刻引起整個時尚圈的瘋狂；「Freedom! 90」的造型師是時尚界知名的Camilla Nickerson，髮型則是由天王Guido親自操刀，整個音樂帶完全以時尚大片的方式拍攝，但這次超模們不是男歌手的花瓶女友，她們每個人都以對嘴的方式成為主角。

一首單曲賣超過600萬張的「Careless Whisper」，與艾爾頓強的世紀合唱「Don't Let the Sun Go Down on Me」，喬治麥可的經典歌曲，就和他的造型一樣，將成為時尚界永恆的繆思。

牛仔褲 愛滋病

延伸閱讀

米蘭時裝周／疫情波及 亞曼尼取消看秀 超模戴N95搭機

歐美也瘋《愛的迫降》？超模穿「世理同款」與孫藝真撞衫啦

女星的美腿神器！Lisa、昆凌、楊丞琳都靠「小喇叭牛仔褲」變身九頭身美女

黑白超模對尬！Cindy Bruna 小露「胯骨」超性感　同套高定服穿出不同質感

相關新聞

馮亞敏／一位音樂與衣著同樣精彩的傳奇巨星

音樂與時尚同屬於流行文化的一部分，兩者的關係密不可分。從1984年的兩首大熱門單曲「Wake Me Up Before You Go-Go」和「Last Christmas」之後，喬治麥可（George Michael）這個名字，成為80年代流行的指標。

趙雅芬／楊乃文「越美麗越看不見」的迷離姿態

看不見的美麗，往往是一種迷離，遠不可觸，深不可測。楊乃文的聲音表現，向來難以捉摸，溫軟時如貓，乖張時如豹，穿梭在低頻和高頻的軌道。她新專輯取名為「越美麗越看不見」，揭露的無關美麗真相，而是在那些汲汲營營追尋中，曾經盲目追求的定義，和無法轉身的過去。

焦志方／「電視」是公器還是私器？

「電視」自從上個世紀發明以來，就一直透過視覺圖像的組合扮演著傳遞訊息的媒介角色，並且隨著其中圖文並茂的內容、視聽俱佳的特點，早已成為了現代社會中最重要的文化媒介元素之一，然而當電視做為一個重要的媒介科

葉怡蘭／美味不養生？

疫情延燒，除了在家吃飯做飯漸漸蔚成顯學外，最是熱門餐飲話題，便是各種號稱可以提昇免疫力、抗菌防病的養生方了，從最早的雙黃蓮、Hot Toddy熱威士忌調飲、印度咖哩以至因而延伸而出的薑黃、甚至蒜薑蔥等辛香料，雖是否真能奏效各方意見分歧，但一一都成關注焦點。

塗翔文／就愛斷捨離：其實很難做到

「斷捨離」是台灣人流行的用語，大部分是在形容把不必要的遺留物狠心清除的難處。沒想到套用在這部泰國電影上，雖然並非原片名的直譯（原英文可譯成「美好舊時光」），卻有種恰恰好的微妙。簡單來說，這是一部講述打掃房子的電影，在清除舊屋雜物的同時，掀起了想像不到的心理變化，關乎記憶，也關於曾經付出的愛。

陳慶華／北京上海餐飲行業困境與出路

根據大陸媒體華夏日報估算，中國餐飲最大招牌企業海底撈，至今已經停業20天，損失達到11億人民幣，終於在本月中宣布北京上海開始復工。

葉一南／解衣赤膊行 我嫌雨點小─疫情下的香港餐飲業

現在香港的餐飲業，究竟事態有多嚴重？行內人用崩盤、冰河、末日等來形容，SARS與今天相比，是小兒科，老前輩都說，從未見過如此令人心寒的情況。收到國外電郵，看標題已經知道是什麼事，基本上都是來不了香港，要取消訂桌。

余家安／台劇力求突破 老戲骨新改變

有幸在台劇最夯的時期入行，見證過台劇版權瘋狂熱銷海外，許多同業前輩被重金禮聘

熱門新聞

馮亞敏／一位音樂與衣著同樣精彩的傳奇巨星

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。