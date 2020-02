馮亞敏／一位音樂與衣著同樣精彩的傳奇巨星

音樂與時尚同屬於流行文化的一部分,兩者的關係密不可分。從1984年的兩首大熱門單曲「Wake Me Up Before You Go-Go」和「Last Christmas」之後,喬治麥可(George Michael)這個名字,成為80年代流行的指標。

80年代的時尚,講求的是濃郁的色彩,充滿個人意識的標語T恤,這些在「Wake Me Up Before You Go-Go」的音樂錄影帶裡,都被完整的記錄下來。影片中喬治麥可身穿印有「Choose Life」的白色T恤,配上白色合身牛仔褲;或是另一個粉紅色T恤,加上黃色針織手套,以及藍白相間運動短褲的造型,簡直是80年代的時尚教科書。

80年代在文化上,是最絢爛豐富的,當時的人們沒有經濟衰退,沒有全球暖化,就連後來致死率極高的愛滋病,在那個年代都尚未開始瘋傳。所有的理想或是幻想,只要是你想得出來的,都有可能實現。

「Last Christmas」裡,喬治麥可那頭男士法拉頭,現在看起來老土,當年也是紅極一時。俊俏的外表,迷人的嗓音,加上完美的身形;喬治麥可正是時尚和音樂的潮流先鋒。

時尚設計師經常以音樂偶像為靈感來源,創造出一整個時裝系列;然而可以做為靈感繆思的男歌手並不多:麥可傑克森(Michael Jackson),王子(Prince),再來就是喬治麥可。他的經典造型不計其數:只掛單邊的大十字架耳環,飾滿流蘇的皮夾克,在一套正式的男士西裝裡,搭配上一副吊帶,或是以繡有USA字樣的黑色騎士夾克,搭配黑色露指皮手套,白T恤與藍色牛仔褲;各種造型在今日看來,依舊經典。

1990年的單曲「Freedom! 90」,更找來了當時身價最高的五位超模始祖:Naomi Campbell,Linda Evangelista,Tatjana Patitz,Christy Turlington和Cindy Crawford,一起參加音樂錄影帶的拍攝工作。可想而知,這首歌一推出,立刻引起整個時尚圈的瘋狂;「Freedom! 90」的造型師是時尚界知名的Camilla Nickerson,髮型則是由天王Guido親自操刀,整個音樂帶完全以時尚大片的方式拍攝,但這次超模們不是男歌手的花瓶女友,她們每個人都以對嘴的方式成為主角。

一首單曲賣超過600萬張的「Careless Whisper」,與艾爾頓強的世紀合唱「Don't Let the Sun Go Down on Me」,喬治麥可的經典歌曲,就和他的造型一樣,將成為時尚界永恆的繆思。