馮亞敏／一位音樂與衣著同樣精彩的傳奇巨星

音樂與時尚同屬於流行文化的一部分，兩者的關係密不可分。從1984年的兩首大熱門單曲「Wake Me Up Before You Go-Go」和「Last Christmas」之後，喬治麥可（George Michael）這個名字，成為80年代流行的指標。

80年代的時尚，講求的是濃郁的色彩，充滿個人意識的標語T恤，這些在「Wake Me Up Before You Go-Go」的音樂錄影帶裡，都被完整的記錄下來。影片中喬治麥可身穿印有「Choose Life」的白色T恤，配上白色合身牛仔褲；或是另一個粉紅色T恤，加上黃色針織手套，以及藍白相間運動短褲的造型，簡直是80年代的時尚教科書。

80年代在文化上，是最絢爛豐富的，當時的人們沒有經濟衰退，沒有全球暖化，就連後來致死率極高的愛滋病，在那個年代都尚未開始瘋傳。所有的理想或是幻想，只要是你想得出來的，都有可能實現。

「Last Christmas」裡，喬治麥可那頭男士法拉頭，現在看起來老土，當年也是紅極一時。俊俏的外表，迷人的嗓音，加上完美的身形；喬治麥可正是時尚和音樂的潮流先鋒。

時尚設計師經常以音樂偶像為靈感來源，創造出一整個時裝系列；然而可以做為靈感繆思的男歌手並不多：麥可傑克森（Michael Jackson），王子（Prince），再來就是喬治麥可。他的經典造型不計其數：只掛單邊的大十字架耳環，飾滿流蘇的皮夾克，在一套正式的男士西裝裡，搭配上一副吊帶，或是以繡有USA字樣的黑色騎士夾克，搭配黑色露指皮手套，白T恤與藍色牛仔褲；各種造型在今日看來，依舊經典。

1990年的單曲「Freedom! 90」，更找來了當時身價最高的五位超模始祖：Naomi Campbell，Linda Evangelista，Tatjana Patitz，Christy Turlington和Cindy Crawford，一起參加音樂錄影帶的拍攝工作。可想而知，這首歌一推出，立刻引起整個時尚圈的瘋狂；「Freedom! 90」的造型師是時尚界知名的Camilla Nickerson，髮型則是由天王Guido親自操刀，整個音樂帶完全以時尚大片的方式拍攝，但這次超模們不是男歌手的花瓶女友，她們每個人都以對嘴的方式成為主角。

一首單曲賣超過600萬張的「Careless Whisper」，與艾爾頓強的世紀合唱「Don't Let the Sun Go Down on Me」，喬治麥可的經典歌曲，就和他的造型一樣，將成為時尚界永恆的繆思。