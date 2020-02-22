焦志方／「電視」是公器還是私器？

「電視」自從上個世紀發明以來，就一直透過視覺圖像的組合扮演著傳遞訊息的媒介角色，並且隨著其中圖文並茂的內容、視聽俱佳的特點，早已成為了現代社會中最重要的文化媒介元素之一，然而當電視做為一個重要的媒介科技時，它對於國家造成的影響，撇開科技條件、社會需求、社會制度之間的因果關係，究竟電視算是一個國家的公器亦或是私器？一直是學界業界眾說紛紜的議題。

在老三台的年代，由於電視事業正處於最初的發展階段，成立的目的在於加速國家戰後的現代化進程，現代化、政治宣傳、全民教育等等的內容是當時節目製播的重點，所以經常會看到一些保密防諜、愛國愛家之類的警語出現在電視上宣導，節目內容也有一定的嚴格規範，這種情況在一般人看來，大多認同國家利用電視這個公器在進行政治宣傳，畢竟那個年代社會上還迷漫著「反攻復國」的氛圍，但是同樣的情況看在「事後的」一些民間社團人士眼裡，就認為這樣是黨國不分，明顯的利用電視當做私器，進行為黨宣傳的工作，或許因為當時只有一個黨，所以除了這黨還是這黨；時至今日，臺灣早已解嚴，自由民主的體制不但能夠包容多黨競爭的不同聲音，更經由許多民間社團不斷的努力，自2003年起陸續完成了「黨政軍退出三台」的立法，結束了媒體被壟斷及控制的局面，這下子號稱「第四權」的媒體總該回歸「公器」的定位了吧？但是事實真的如此嗎？媒體真的公正中立了嗎？如果立了法就了事了，那為什麼到現在連網路上的「維基」都還能分辨的出來那個媒體泛綠、那個媒體泛藍，還有親中的呢！是立法不周？還是知法犯法？難道台灣的媒體又走回「私器」的年代了嗎？

撇開電視媒體的問題不說，看看節目吧，因為經費的限縮，所以台灣的談話節目比比皆是，只要找幾個人排排坐輪流發言就能成為一個節目，做為一個電視台當然需要靠收視率來拉廣告營利，可是如果某個節目的收視率不好、廣告業務不佳，而高層仍舊執意要繼續做下去，這時的電視台還能算公器嗎，還是高層的私器呢？談話節目的議題當然要設定為大多數觀眾都感興趣的，邀請來賓發言的內容也應該是大多數觀眾所認同的，但如果來賓說的只是大多數人都會做的事、犯的錯，可能這個來賓在上台前就早已被製作單位取消通告，永不錄用了！來賓一定要說的愈冷門、愈奇怪…愈好，最好是全天下都沒有人遇到過的案例，那才能譁眾取寵讓觀眾驚呆了，只要你能不斷的掰出來新的說法，就能保證你的通告源源不斷，又或是來賓說的只是一已之見，那怕只是從網路上抄來某個人的貼文留言，都成了節目內容，這下子電視是否又成了少數人的私器了呢！或許電視台會說「身為媒體，必需照顧到社會上的每個聲音，即使是少數人的需求也必需尊重」，這樣的大愛真是讓人動容，那我不禁又要問：為什麼那些節目的收視率不好，就要面臨撤換掉的命運呢？還是有人在看呀！為什麼好久沒有製播歌仔戲、布袋戲和平劇了呢？一定也有少數人想要看呀！

看來，符合上意的才是公器，其他的通通打為私器，這個社會不僅公器和私器分界定不清楚，恐怕連公僕和家奴都有些角色模糊吧！